Yediemin otoparkında motosiklet hırsızlığı: 6 gözaltı

Şanlıurfa'da yediemin otoparkında motosikletlerin çalınması ile ilgili olarak 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valiliği, Hilvan yediemin otoparkında muhafaza altında, şase numarası kazıntı olan 5 adet motosikletin çalınması olayı ile ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan kamera çalışmaları ve geniş kapsamlı saha çalışmaları neticesinde, motosikletlerin farklı kişiler tarafından çalınıp farklı adreslerde saklandığı tespit edilmiş, İ.K.(18), Y.E.(19), M.O.(18), S.O.(16), Y.Y.(18), B.K.(17) isimli şüpheli şahıslar, 5 farklı adreste çalıntı motosikletler ile yakalanarak 30.12.2023 günü mevcutlu hazır edilmek üzere gözaltına alınmış, konu hakkında 'İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık' suçundan adli tahkikata başlanmıştır." denildi. (İLKHA)