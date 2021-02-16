Yedi ilde eğitime kar engeli

Uşak'ta buzlanma riski, don ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar nedeniyle yüz yüze eğitime 2 gün ara verildiği bildirildi. Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kentte buzlanma riski, don ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukların beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mevcut hava şartları ve meteorolojik verilere göre oluşabilecek buzlanma riski, don ve kuvvetli rüzgar sebebiyle, 16 Şubat Salı ve 17 Şubat Çarşamba günleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il merkezi ve ilçelerimizdeki resmi ve özel okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel öğretim kurslarında, muhtelif kurslarda, resmi ve özel okullarda devam etmekte olan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim öğretime iki gün ara verilmiştir. Bu tarihlerdeki eğitim öğretim faaliyetleri uzaktan eğitim yöntemiyle devam edecektir."

Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı olan personelin de iki gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kastamonu

Kastamonu'da yoğun kar yağışı nedeniyle yarın ve çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi üzerine Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun bir araya geldiği belirtildi.

İl genelinde yoğun kar yağışının devam ettiği vurgulanan açıklamada, "İl merkezi ile merkez ilçeye bağlı köylerde yüz yüze eğitim ile destekleme ve yetiştirme kurslarımızda 16 ve 17 Şubat tarihlerinde 2 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmesine, tüm sınıflarda uzaktan eğitime devam edilmesine karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, merkez ilçede 16 ve 17 Şubat tarihlerinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 2 gün idari izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi.

Sinop

Sinop'ta etkili olan kar nedeniyle bazı okullarda planlanan yüz yüze eğitimin iki gün ertelendiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuz hava koşullarının etkili olduğu vurgulandı.

Meteorolojik verilere göre yağışın bölgede devam edeceği aktarılan açıklamada, "Bu nedenle kentteki resmi ve özel tüm okullarda yüz yüze eğitime iki gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tüm sınıflarda eğitimin uzaktan sürdürüleceği kaydedildi.

Giresun

Giresun'da, yarın etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitine bir gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, bu gece saat 23.30'dan itibaren il genelinde kar yağışı beklendiği belirtildi. Açıklamada, Giresun merkez ve ilçelerin tamamında, İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlar gereğince 16 Şubat Salı eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

Balıkesir

Balıkesir'de devam eden kar yağışı nedeniyle bugün ertelenen yüz yüze eğitim, 4 ilçe dışındaki yerlerde olumsuz hava koşulları gerekçe gösterilerek bir gün daha ertelendi.

Balıkesir'de kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitimin başlaması, 16 Şubat Salı gününe ertelendi. Kar yağışının halen devam etmesi nedeniyle Balıkesir Valiliği; Ayvalık, Burhaniye, Edremit ve Gömeç ilçeleri dışındaki yerlerde yüz yüze eğitim bir gün daha ertelendiğini açıkladı. Bu dört ilçede yüz yüze eğitim yarın başlayacak. Diğer yerlerde ise, yüz yüze eğitime 17 Şubat Çarşamba günü başlayacak.

Niğde

Niğde'de okullar olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 gün tatil edildi.

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde beklenen olumsuz hava koşulları (yoğun kar yağışı ve buzlanma) nedeniyle Niğde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği Niğde merkez ve ilçelerimizdeki köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda, resmi ve özel anaokullarımız ile destekleme ve yetiştirme kursu veren özel ve resmi okullarımızda yüz yüze eğitime iki gün ( 16.02.2021- 17.02.2021) süre ile ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de bu tarihlerde idari izinli sayılması kararı alınmıştır” ifadeleri yer aldı.

Bartın

Bartın'da kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime devam edilen okul ve kurslarda eğitim yarın tatil edildi.

Bartın Valiliği, Meteoroloji Müdürlüğü’nden alınan hava tahmin raporuna göre olumsuz hava koşullarının devam edecek olması nedeniyle yüz yüze eğitimle ilgili karar aldı. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önüne alınarak yüz yüze eğitime devam edilen okullar ve kurslarda eğitim-öğretime 16 Şubat günü bir gün süreyle ara verildi.