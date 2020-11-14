Yedi Güzel Adam Müzesi nerededir?

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Gazipaşa Mahallesi’nde 1850’li yıllarda inşa edilen tarihi Maraş Lisesi, 80 yıl boyunca çok sayıda eğitim kurumuna ev sahipliği yaptı. 1950’li senelerde bir neslin yetişmesini sağlayan şairler ve düşünce adamlarından meydana gelen “Yedi Güzel Adam”ın yolunun kesiştiği mekan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edildi, 2019 yılının Mart ayında müze haline getirildi ve ziyarete açıldı.

Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi Kahramanmaraş’tadır. Kahramanmaraş'ta "Yedi Güzel Adam"ın yolunun kesiştiği tarihi lisenin edebiyat müzesine dönüştürülmüştür.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde 1850'li yıllarda inşa edilen tarihi Maraş Lisesi, yaklaşık 80 yıl farklı eğitim kurumlarına ev sahipliği yaptı. 1950'li yıllarda bir neslin yetişmesini sağlayan şairler ve düşünce adamlarından oluşan "Yedi Güzel Adam"ın yolunun kesiştiği mekan, "Necip Fazıl ekolü"nü de gelecek nesillere aktaracak.

Yedi Güzel Adam Müzesi

Kahramanmaraş'ta 'Yedi Güzel Adam' olarak bilinen Türk Edebiyatı’na yön veren Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan ve Alaeddin Özdenören’in eğitim gördüğü 169 yıllık tarihi Maraş Lisesi müzeye dönüştürüldü. 7 Güzel Adam Edebiyat Müzesi, Nuri Pakdil ve Rasim Özdenören'in de katıldığı törenle 2019 yılında açılmıştır.