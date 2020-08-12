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Aktüel

Yedek lastik bölmesinde tarihi eser sevkiyatı yapmaya çalışan iki şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-12 18:57:09 -
Yedek lastik bölmesinde tarihi eser sevkiyatı yapmaya çalışan iki şüpheli yakalandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, tarihi yüzük, bileklik ve sikkeleri aracın yedek bölmesinde sevk etmeye çalıştıkları belirlenen iki kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep'ten Kırşehir'e tarihi eser getirileceği bilgisi üzerine Kırşehir-Kayseri karayolunda İnaç köyü yakınında kontrol noktası oluşturuldu.

Durdurulan Gaziantep plakalı hafif ticari araçta arama yapan jandarma ekipleri, yedek lastik bölümünde gizlenen tarihi objeleri fark etti.

Jandarma ekiplerinin, burada yaptıkları detaylı aramada, 1576 sikke, 25 yüzük, iki bileziklik ve 31 obje ele geçirildi.

Aracın farklı yerlerinde de 2 sahte Amerikan doları, iki gram uyuşturucu madde bulan ekipler, hafif ticari araç içindeki İ.Ö. ve H.Y'yi gözaltına aldı.

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