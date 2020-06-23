Yedek hac çıkanlar ne olacak? Seneye direk hacca gidebilir miyim?
Seneye direk haca gidilecek mi? Koronavirüs salgını nedeniyle bu sene haccı yapılıp yapılmayacağı merak konusu olmuştu. Arabistan’dan son dakika hac açıklaması geldi. Suud yönetimi, bu yıl yurt dışından hacı adayının alınmayacağını sadeci yurt içinden hacı adayların hac görevini yapacağını duyurmasından sonra 2020 hac kura sonuçlarında ismi çıkan vatandaşlar seneye direk hacca gidecek miyiz? Yedek hac çıkanlar ne olacak? Sorularının cevabını merak etmeye başladı.
Suudi Arabistan’ın hac kararından sonra Diyanet İşleri Başkanlığı şu açıklamayı yaptı: “Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadetinin sadece ülke içinde yaşayan ve farklı milletlerden oluşan sınırlı sayıda Müslümanla yapılacağını, yurt dışından hacı kabul edilmeyeceğini duyurmuştur.
Diyanet İşleri Başkanlığımız gelişmeleri yakından takip etmektedir. 2020 yılında kur’a sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın kur’a hakları korunacaktır. Konuyla ilgili ayrıntılı açıklama Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır.” Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, bugüne kadar ülkede koronavirüs nedeniyle 1267 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının ise 157 bin 612'ye ulaştığını açıklamıştı.