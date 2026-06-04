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Eğitim YDUS sonuçları açıklandı
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YDUS sonuçları açıklandı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
YDUS sonuçları açıklandı

ÖSYM, 2 Mayıs'ta gerçekleştirilen Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu.

ÖSYM, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2 Mayıs 2026 tarihinde uygulanan YDUS'un analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Anesteziyoloji ve Reanimasyon Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 7 numaralı sorunun 'C' olarak girilmiş cevabının 'E' olarak değiştirilmesine ve Acil Tıp Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 55 numaralı sorunun iptal edilmesi karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 4 Haziran saat 15.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir" ifadelerini kullandı.

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