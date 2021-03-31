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Eğitim YDUS sınav sonuçları açıklandı 2021 YDUS sınav sonuçları sorgulama ekranı
Eğitim

YDUS sınav sonuçları açıklandı 2021 YDUS sınav sonuçları sorgulama ekranı

YDUS sınav sonuçları açıklandı! Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına katılan adaylar sınav sonuçlarını merak ediyor. Peki, 2021 YDUS sonuçları nasıl sorgulanır? ÖSYM 2020-YDUS cevap anahtarı ve sonuç sorgulama ekranı

Yeniakit Publisher
2021-03-31 21:27:00 -
YDUS sınav sonuçları açıklandı 2021 YDUS sınav sonuçları sorgulama ekranı

2020 YDUS sınav sonuçları ile ilgili ÖSYM'den son dakika duyuru yayınlandı. YDUS sınav sonuçları nasıl sorgulanır? 2020 YDUS sonuç belgesi...

2021 YDUS sınav sonuçları sorgulama ekranı

2020 YDUS sınav sonuçları ile ilgili ÖSYM'den son dakika duyuru yayınlandı. Yapılan açıklamada "Adaylar, sınav sonuçlarına 31 Mart 2021 tarihinde ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler." ifadeleri kullanıldı. Diğer yandan adaylar soru ve cevaplarını da ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenebilecekler. Sınavın cevap kağıtları 10 gün süreyle erişimde olacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

20 Şubat 2021 tarihinde uygulanan 2020 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (2020-YDUS) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Alanı Temel Soru Kitapçığında yer alan 10. ve 55. soruların iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

İç Hastalıkları Testinde yer alan bazı sorulara iptal davası açılmış olması sebebiyle bu alanla ilgili değerlendirme işlemleri idari yargı kararı sonrasında yapılacaktır.

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