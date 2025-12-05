Devlete maliyeti tartışılıyor: Emeklilik tasarısı için hükümete çağrı yaptı! Beklenmedik olay patlak verdi!

Almanya'da yarın mecliste oylanacak koalisyon hükümetini daha yedinci ayında krize soktu. İş dünyasından da "Ekonomi serbest düşüşte ancak hükümet yeterince kararlı bir yanıt vermiyor

Şansölyesi Friedrich Merz'in Sosyal Demokratlarla (SPD) kurduğu ve zaten kırılgan olan koalisyonu, yalnızca yedi ay süren iktidarın ardından kendi içinde patlak veren bir krizle çözülme tehlikesiyle karşı karşıya.

Bloomberg'in haberine göre, Merz'in liderliği üzerindeki son baskı, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) içinden geldi. Yaklaşık 18 genç CDU milletvekili, yarın Bundestag'da nihai oylamaya sunulacak emeklilik yasa tasarısına karşı çıkarak parti disiplinine meydan okudu.

CDU/CSU bloku ile SPD'nin alt mecliste toplam 630 sandalyeden 328'ini elinde bulundurması, koalisyona yalnızca 12 sandalyelik kırılgan bir çoğunluk sağlıyor. Olası bir oylama yenilgisi, Merz'in mayıs ayında yaşadığı sorunlu göreve başlama sürecinin ve temmuzdaki Anayasa Mahkemesi yargıcı ataması fiyaskosunun ardından yeni bir siyasi darbe niteliği taşıyacak.

Bu tür bir başarısızlık, şansölyenin parti grubunu kontrol etmekte yaşadığı güçlüğü gözler önüne sererek hükümetin yasama kapasitesine telafisi zor bir zarar verebilir.

SPD Eş Başkanı Bärbel Bas bu hafta yaptığı açıklamada, emeklilik tasarısının geçmemesi halinde koalisyonun sona erebileceğini ima etti. Böyle bir senaryo, ekonominin durgunluğu nedeniyle toplumda yükselen kaygıları ustaca kullanarak bazı anketlerde birinci sıraya çıkan aşırı sağ Almanya için Alternatif (AfD) partisinin önünü açabilecek erken seçim ihtimalini gündeme getirebilir.

Birbirleriyle çelişen siyasal pozisyonlar nedeniyle Merz ve SPD hükümeti, ekonomik büyümeyi canlandırma, iç güvenliği ve ordunun kapasitesini güçlendirme, altyapıyı yenileme gibi vaatlerini hayata geçirmekte zorlanıyor. Mayıs ayından bu yana yüzlerce milyar Euro'luk borçlanma yoluyla oluşturulan askeri ve altyapı fonları ise etkisini göstermekte yavaş kalıyor.

Almanya'nın gösterge endeksi DAX, Merz'in iktidara geldiği 6 Mayıs'tan bu yana yalnızca yaklaşık yüzde 2 artarken, yıl içindeki yaklaşık yüzde 20'lik yükselişinin büyük kısmını yeni hükümetin harcama vaatleri beklentisiyle daha önce kaydetmişti. Ülkenin 10 yıllık tahvil getirileri 20 baz puan yükselirken, daha uzun vadeli borçlanmalarda artış bunun iki katına çıktı.

Sanayi grupları hükümetin bazı adımlarını olumlu karşılasa da Merz'e ve bakanlarına Almanya'nın küresel rekabet gücünü toparlamak için gerekli aciliyeti göstermedikleri yönünde sert eleştiriler yöneltiyor. Etkili iş dünyası örgütü BDI'nın Başkanı Peter Leibinger, otomotivden çeliğe, kimyadan ağır sanayiye kadar birçok sektörün yıl sonuna yaklaşırken "dramatik bir dip noktayla" karşı karşıya olduğunu belirtti.

Leibinger, "Ekonomi serbest düşüşte ancak hükümet yeterince kararlı bir yanıt vermiyor. Etkili yapısal reformların olmadığı her ay daha fazla iş ve refah kaybına yol açıyor ve devletin gelecekteki hareket alanını ciddi biçimde kısıtlıyor." dedi.

Bu sırada AfD, özellikle düzensiz göç konusundaki toplumsal endişeleri kullanarak bir ankette yüzde 27'ye ulaşarak CDU/CSU'nun 2,5 puan önüne geçti.

Salı günü yapılan grup içi test oylamasında genç muhafazakârların geri adım atmayacağı anlaşılınca, Merz ve grup yöneticileri, dar çoğunluğa rağmen emeklilik oylamasını cuma günü Bundestag'a götürme kararı alarak büyük bir risk üstlendi.

Tasarı, muhalefetteki Sol Parti'nin çekimser kalma kararı sayesinde geçebilir. Sol Parti'nin 64 milletvekilinin tamamının çekimser kalması çoğunluk için gerekli oy sayısını 284'e düşürecek. Bu da hükümetin karşılaması beklenen bir seviye. Ancak yasanın antikapitalist bir partinin yardımıyla geçmesi, Merz'in siyasi ağırlığını artırmayacak, aksine zayıflatacak bir görüntü oluşturabilir.

Merz, parti içinde SPD'ye fazla taviz verdiği gerekçesiyle baskı altında. SPD ise hükümetin göreve başlamadan önce üzerinde uzlaşılan emeklilik planı konusunda geri adım atmaya yanaşmıyor.

Salı günü kapalı grup toplantısında Merz'in tüm muhafazakâr vekilleri destek vermeye çağırdığı, jeopolitik belirsizliklere işaret ederek olumsuz bir oylamanın "dramatik sonuçları" olacağı uyarısında bulunduğu aktarıldı.



Koalisyonun erken dağılması, 2023 ve 2024 yıllarında daralan, bu yıl ise neredeyse büyümeyen Almanya ekonomisi için son derece kritik bir anda gerçekleşebilir.

Şubat seçimleri ve sıkı borç kurallarının gevşetilmesinin ardından ülke ekonomisinin yeniden Avrupa'nın lokomotifi olacağına dair umutlar hızla azaldı. Merz'in danışmanları geçen ay 2025 büyüme tahminini yüzde birin altına çekti.

IMF de Almanya'nın güçlü reformlar yapmadığı sürece uzun vadeli refah hedeflerine ulaşmakta zorlanacağı uyarısında bulundu.

Sistemde yaşanan tıkanıklığın merkezinde, giderek artan emekli nüfusu bulunuyor. Emeklilik tasarısı ödemeleri 2031'e kadar garanti altına alırken, bu tarihin ötesine ilişkin gelir güvencelerini de içeriyor. Sistemin zorlanması nedeniyle hükümet her yıl daha fazla bütçe kaynağı aktarmak zorunda kalıyor.

Yüksek kamu harcaması gereksinimi, genç CDU üyelerinin tepki göstermesinin ana nedeni oldu. Gelecek kuşaklara çok fazla mali yük aktarıldığını savunan genç vekiller, daha köklü reformlar talep ediyor. Merz, bu ihtiyacı kabul etmiş durumda ve uzman komisyonundan öneri hazırlamasını istemiş bulunuyor.

Berenberg Bankası Başekonomisti Holger Schmieding'e göre, yasa geçmezse Merz "derin bir sorunla" karşı karşıya kalır. Ancak yine de koalisyonun tamamen dağılması olası görünmüyor.

Merz, azınlık hükümeti seçeneğini veya AfD ile işbirliğini kesin olarak reddediyor. Schmieding, "Alternatifler, yani istikrarsız bir Merz liderliğinde azınlık hükümeti ya da erken seçimler, mevcut koalisyonun neredeyse tüm üyeleri için kabul edilemez. Bu durumdan çıkış yolu bulmak için büyük çaba göstereceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.