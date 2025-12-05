  • İSTANBUL
Hacı adayları dikkat! Ek kayıt başvuruları bugün sona eriyor
İSLAM

Hacı adayları dikkat! Ek kayıt başvuruları bugün sona eriyor

Hacı adayları dikkat! Ek kayıt başvuruları bugün sona eriyor

2026 haccı kesin kayıt sürecinde boş kalan kontenjanlar için yapılacak ek başvurular bugün sona eriyor. Hacı adaylarının işlemlerini e-Devlet üzerinden tamamlamaları gerekiyor.

Hac ek kayıt başvuruları bugün sona eriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yer alan bilgiye göre, noter huzurunda gerçekleştirilen hac kurası sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden hacı adaylarından boş kalan kontenjanlar için ek kayıt süresi bugün bitecek.

Ek kayıt sırası gelen hacı adaylarının işlemlerini e-Devlet üzerinden tamamlamaları gerekecek.

Hac kesin kayıt işlemlerine ilişkin detaylı bilgi, il ve ilçe müftülükleri ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 0 (850) 260 13 13 numaralı çağrı merkezinden alınabilecek.

