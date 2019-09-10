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YDS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Adaylar, soruların tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek

10 Eylül 2019 Salı 10:25
YDS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 8 Eylül'de yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2019-YDS/2) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 8 Eylül'de uygulanan 2019-YDS/2'nin temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla erişime açıldı.

Sınava katılan adaylar, soruların tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde ve telif hakları ÖSYM'ye ait olan sorular, yazılı izin olmadan çoğaltılamayacak, dağıtılamayacak ve yayımlanamayacak.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 10:25
  1. 2019-YDS/2
  2. ÖSYM
  3. temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları

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