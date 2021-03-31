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Eğitim YDS sınavı ne zaman? 2021 YDS/1 sınav tarihi
Eğitim

YDS sınavı ne zaman? 2021 YDS/1 sınav tarihi

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ve yabancı dil bilgisini ölçmeye yönelik yapılan YDS sınavının 2021 yılında hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. YDS sınavına katılacak olan adaylar YDS/1 2021 ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. İşte YDS 2021 sınav tarihi ve ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2021-03-31 17:11:00 -
YDS sınavı ne zaman? 2021 YDS/1 sınav tarihi

ÖSYM 2021 Yılı Sınav Takvimi'ne göre 2021 Yılı YDS/1 Sınavı'nın ne zaman yapılacağı belli oldu. Ayrıca, 2021 Yılı YDS/1 Sınavı'nın başvuru tarihi de belli oldu. Y

YDS 2021 ne zaman?

2021-YDS/1 (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit) Sınavı 18 Nisan 2021 tarihinde yapılacak. Başvurular 25 Şubat 2021 tarihinde başladı 8 Mart 2021 tarihinde sona erdi. Geç başvuru tarihi 16 Mart 2021 olarak belirlendi. Sonuçlar 11 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak.

Hangi dillerde YDS sınavı yapılıyor?

Almanca, Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Çince, Danimarkaca (Danish Dili), Ermenice, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch Dili), İngilizce, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça ve Ukraynaca (Ukraince) dillerinde yapılan YDS'nın 2021 Yılına ait ilk sınavı olan 2021 Yılı YDS/1 Sınavı başvuru ve sınav tarihi belli oldu.YDS veya uzunca Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, 4 Ocak 2013 tarihinde yayınlanan yönetmelikle eski KPDS ve ÜDS sınavları yerine geçen ve yılda 2 kez ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavıdır.

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