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YDS sınavı değişiyor mu?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yabancı dil eğitiminin yeniden yapılandırılacağını açıkladı. Selçuk, esnek, modüler daha az ders saati ve çeşidinin olduğu bir müfredat hazırlayacağını bildirdi.

23 Ekim 2018 Salı 14:51
YDS sınavı değişiyor mu?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yabancı dil eğitiminin yeniden yapılandırılacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yabancı dil eğitimine ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, yabancı dil eğitiminin yeniden yapılandırılacağını açıkladı. Bakan Selçuk, esnak, modüler daha az ders saati ve çeşidinin olduğu bir müfredat hazırlayacağını bildirdi. 

"Yabancı dil eğitimi yeniden yapılandırılacak"

Selçuk, "Okul yöneticilerimizin yetki ve sorumluluklarını kısmen artırıyoruz. Önümüzdeki süreçte tüm yöneticilerimizin ehliyet ve liyakat temelli olması konusunda ülke çapında bir bakış açısını da paylaşmış olacağız." dedi. "Okul mahalle spor kulüpleri" kurulacağını açıklayan Selçuk, şöyle konuştu: "Veriyi kullanmak politika geliştirirken bizim açımızdan son derece kritik. Bu yüzden de öğrenme analitiği platformu oluşturuyoruz."

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 14:51
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