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YDS ne zaman saat kaçta? | YDS sınav giriş belgesi çıkarma

ÖSYM, YDS sınav yerlerini ve sınav giriş belgelerini yayımladı. Sınava saatler kala sınavla ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki, YDS ne zaman saat kaçta? YDS sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? İşte detaylar...

07 Eylül 2019 Cumartesi 18:25
YDS ne zaman saat kaçta? | YDS sınav giriş belgesi çıkarma

ÖSYM, YDS sınav yerlerini ve sınav giriş belgelerini yayımladı. Sınava saatler kala sınavla ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki, YDS ne zaman saat kaçta? YDS sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? İşte detaylar...

YDS ne zaman saat kaçta?

ÖSYM, YDS sınav yerlerini ve sınav giriş belgelerini yayımladı. Sınava saatler kala sınavla ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki, YDS ne zaman saat kaçta? YDS sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? İşte detaylar...

YDS sınav giriş belgesi çıkarma

08 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 29 Ağustos 2019 tarihinde saat 15.10’dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

YDS sınav giriş belgesi için tıklayın

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 18:25
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