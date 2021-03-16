ÖSYM’nin düzenlediği 2021 YDS/1 sınavı için normal başvuru süreci tamamlanmıştı. YDS/1 sınavı için başvurularını yapamayan adaylar için geç başvuru tarihi belirlendi. 18 Nisan 2021 tarihinde yapılacak olan YDS/1 sınavı için geç başvuru tarihi ücreti yüzde 50 artırımlı olacak. Bunun üzerine adaylar, geç başvuru tarihinin saat kaçta sona ereceğini ve başvuru için ücretin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki, YDS geç başvuruları saat kaçta bitecek? YDS geç başvuruları başladı mı? YDS 1 geç başvuru ücreti ne kadar oldu?