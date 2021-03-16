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Eğitim YDS geç başvuruları saat kaçta bitecek? YDS geç başvuruları başladı mı?
Eğitim

YDS geç başvuruları saat kaçta bitecek? YDS geç başvuruları başladı mı?

ÖSYM’nin düzenlediği 2021 YDS/1 sınavı için normal başvuru süreci tamamlanmıştı. YDS/1 sınavı için başvurularını yapamayan adaylar için geç başvuru tarihi belirlendi. 18 Nisan 2021 tarihinde yapılacak olan YDS/1 sınavı için geç başvuru tarihi ücreti yüzde 50 artırımlı olacak. Bunun üzerine adaylar, geç başvuru tarihinin saat kaçta sona ereceğini ve başvuru için ücretin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki, YDS geç başvuruları saat kaçta bitecek? YDS geç başvuruları başladı mı? YDS 1 geç başvuru ücreti ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2021-03-16 12:16:00 -
YDS geç başvuruları saat kaçta bitecek? YDS geç başvuruları başladı mı?

ÖSYM 2021 YDS/1 geç başvurularının bugün yapılacağını duyurdu. Söz konusu başvurular internet üzerinden gerçekleştirilecek.

YDS/1 sınavı için normal başvuru tarihlerinde başvurularını yapamayan adaylar için geç başvuru tarihi açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için (2021-YDS/1) geç başvurularının bugün yapılabileceğini açıkladı.

YDS 1 geç başvuru ücreti ne kadar oldu?

18 Nisan 2021 tarihinde yapılacak olan YDS/1 sınavı için geç başvuru tarihi ücreti yüzde 50 artırımlı olacak. 16 Mart tarihinde alınması belirlenen YDS geç başvuruları için ücret 145 TL olarak belirlendi.

YDS geç başvuruları saat kaçta bitecek?

Sınava girecek olan adaylar, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemine T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını gerçekleştirmeleri gerekir.

İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü, saat 23.59’da tamamlanacak.

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