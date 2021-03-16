2021-YDS/1 için geç başvuruların bugün sona erdi. Başvurularını tamamlayan adaylar için YDS-1 sınavına günler kaldı. Peki, YDS 1 sınavı ne zaman?

YDS 1 sınavı ne zaman?

YDS 1 sınavı 18 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşecek.

Lisans mezunları YDS'ye girebilir mi?

YDS sonuçları, yüksek lisans programlarına giriş için kullanılabileceğinden, lisans programı mezunları ile lisans programlarında okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir. Ancak, bu öğrencilerin ilgili üniversiteden yüksek lisans programları için YDS sonuçlarının kullanılıp kullanılamayacağını öğrenmeleri gerekmektedir.