YDS 1 sınavı ne zaman?
Farklı dillerde uygulanacak olan YDS 1 sınavı için sayılı günler kaldı. Her sene ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi bir yabancı dil sınavı olan YDS'nin ilki ne zaman? 2021 YDS-1 sınavı ne zaman gerçekleştirilecek?
2021-YDS/1 için geç başvuruların bugün sona erdi. Başvurularını tamamlayan adaylar için YDS-1 sınavına günler kaldı. Peki, YDS 1 sınavı ne zaman?
YDS 1 sınavı ne zaman?
YDS 1 sınavı 18 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşecek.
Lisans mezunları YDS'ye girebilir mi?
YDS sonuçları, yüksek lisans programlarına giriş için kullanılabileceğinden, lisans programı mezunları ile lisans programlarında okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir. Ancak, bu öğrencilerin ilgili üniversiteden yüksek lisans programları için YDS sonuçlarının kullanılıp kullanılamayacağını öğrenmeleri gerekmektedir.