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YDD: Girit ve 12 ada üzerindeki haklarımız açıktır

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’nun Başdanışmanı olduğu Yerli Düşünce Derneği Genel Merkezi’nden Akit’e açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 09:56:00 -
YDD: Girit ve 12 ada üzerindeki haklarımız açıktır

 Mustafa Şaşmaztürk  Ankara 

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’nun Başdanışmanı olduğu Yerli Düşünce Derneği Genel Merkezi’nden Akit’e yapılan açıklamada, “Girit ve 12 ada üzerindeki haklarımız hiçbir tartışmaya meydan vermeyecek kadar açıktır” denildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: “30 Mayıs 1913 Londra Anlaşmasıyla Girit’in dörtte üçü Türkiye’ye bırakılması gerekiyordu. Fakat Osmanlı’nın kuşatıldığı bir dönemde Girit gibi birçok vatan toprağı elimizden çıktı. Haksız ve hukuksuz şekilde işgallerle ele geçirildi, oralarda Türkler akla ziyan zulümlere uğradılar. Bu haklarımızla ilgili birkaç kez hamle yapıldıysa da somut sonuçlar alınamadı. Bugün gelinen süreçte adeta burnumuzun dibindeki öz be öz bizim olan topraklarımızda AB’nin şımarık taşeronunun iddia ve oldubittisi kabul edilebilir değildir. Tarihiyle, vaktinde demografik yapısıyla ve egemen kültürüyle Ege adaları üzerinde Türkiye’nin tarihi ve uluslararası hukuktan meşruiyetini alan haklı gerekçeleri vardır. Türk Milleti haklarını sonuna kadar takip etmelidir.”

 


Yeni Akit Gazetesi
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