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YD-ÜFE Ocak’ta arttı

Yurt dışı üretici fiyat endeksi Ocak ayında aylık yüzde 1,83 arttı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 10:15
YD-ÜFE Ocak’ta arttı

Yurt dışı üretici fiyat endeksi Ocak ayında aylık yüzde 1,83 arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Ocak ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıkladı. Buna göre; ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,83, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,35 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 37,57 artış gösterdi.


Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1,15, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 1,85 artış olarak gerçekleşti.



Aylık en fazla artış temel eczacılık ürünleri ve müstahzarlarında gerçekleşti


Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 14,95 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 5,80 ile içecekler, yüzde 4,35 ile deri ve ilgili ürünler sektöründe gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarında en fazla aylık artış enerji mallarında gerçekleşti


Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Ocak ayında en fazla aylık artış enerji mallarında ve en fazla yıllık artış dayanıklı tüketim mallarında gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 10:15
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