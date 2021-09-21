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Ekonomi YD-ÜFE aylık bazda azaldı
Ekonomi

YD-ÜFE aylık bazda azaldı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), ağustosta temmuz ayına kıyasla yüzde 0.92 azaldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 10:08:00 -
YD-ÜFE aylık bazda azaldı

Endeks, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 19.8, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30.81 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 36.27 arttı. Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 30.19, imalatta yüzde 30.83 artış olarak ölçüldü. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında ara malında yüzde 39.54, dayanıklı tüketim malında yüzde 31.63, dayanıksız tüketim malında yüzde 21.81, enerjide yüzde 103.23, sermaye malında yüzde 17.06 yükseliş görüldü. Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0.55, imalatta yüzde 0.93 azalış olarak belirlendi. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri, ara malında yüzde 0.08, dayanıklı tüketim malında yüzde 0.13, dayanıksız tüketim malında yüzde 1.44, enerjide yüzde 1.24, sermaye malında yüzde 1.89 azalış olarak kaydedildi.

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