Yazın öne çıkan elbiseleri Beymen Club'da

İSTANBUL (AA) - Etnik zenginliklerden, sanattan ve doğadan ilham alan tasarımlarıyla her sezon casual giyimin güncel kodlarını yazan Beymen Club, farklı tarz ve modellerdeki elbiseleriyle yaz stilini tamamlıyor.

Beymen Club'dan yapılan açıklamaya göre, Beymen Club'ın yeryüzünün farklı perspektiflerinden ve denizin farklı katmanlarından ilham alan elbiseleri, gökkuşağının tüm renk paletini gardıroplara taşıyor.

Yaz ruhunu en iyi yansıtan canlı renklerdeki tropikal çiçek desenleri, gökkuşağından ilham alan omuzu açık çizgili elbise, renkli geometrik desenli modeller, mavi tonlarındaki degrade elbise yaz boyunca vazgeçilmezlerden olacak.

Rahat ve konforlu parçaları tercih edenler için koleksiyonda yer alan farklı renklerdeki kırmızı, haki, beyaz renklerde veya çizgili ya da çiçek desenli keten gömlek elbiseler, koton vual midi elbiseler, gün boyu hareket özgürlüğü sunuyor.

Koleksiyonun favorileri arasında yer alan Beymen Club'ın en beğenilen desenlerinden olan şal desenli şifon elbiseler, geleneksel sandık elbiseleri, dantel detaylı elbiseler, pastel renklerle güncellenen midi modeller ise yaz mevsiminin feminen ve romantik görünümlerini oluşturuyor.