Yazın kilo verdiren sebze ve meyveler hangileri | Zayıflatan meyve ve sebzeler

Yaz meyveleri market ve pazarlarda yerlerine almaya çoktan başladı. Sağlıklı bir bedene sahip olmak istediğinizde, vücudunuzun ihtiyacı olan vitamin ve proteini besinler vasıtasıyla elde edebilirsiniz. Özellikle de kilolarından muzdarip olup da diyet üstüne diyet yapanlar yaz mevsimi sebze ve meyvelerinin, sağlıklı vücuda sahip olmada büyük bir rol oynadığını bildilerinden yazın hangi sebze ve meyve yenir sorusunu cevabını araştırmaya başladı bile.

Vişne, Sarımsak, Taze Patates, Domates, Kiraz, Kayısı, Çilek, Taze Fasulye, Soğan, Bezelye, Vişne, Patlıcan, Sarımsak, Taze Patates, Çağla, Domates, Armut, Dut, Kayısı, Salatalık, Böğürtlen, Taze Fasulye, Soğan, Şeftali, İncir, Pazı, Patlıcan, Sarımsak, Taze Patates, Mısır, Domates, Kabak, Dut, Kayısı, Kavun, Karpuz, Taze Fasulye, Soğan, Taze Börülce, Bamya, Pazı… Güneş aştı pazara da renk geldi. Pazarları renk renk meyveler süslüyor. Yaz mevsiminde yenecek meyve ve sebzeler hangileri?

1) Domates

Mevsiminde hormonsuz olarak tüketilen domatesler, sağlığınıza pek çok faydası ile dikkat çekecektir.

A ve C vitaminini karşılamanız için ideal bir yaz sebzesi olan domates girdiği her yemeği renklendirirken lezzet de katmaktadır.

Kansızlığa karşı tüketiminin önem verilmesi gereken sebzeler arasında yerini alıyor.

Bir adet orta boy domates sadece 19 kalori!

2) Salatalık

Salata, adını verdiği ara servis olan salatanın olmazsa olmazıdır.

Limon ve domatesle buluştuğunda her öğünde yenilebilir.

Cilt ve sindirim problemleri için müthiş bir ilaç olan salatalık, B vitamini kaynakları arasında yer alır.

Orta boy salatalık 14 kalori içermektedir.

Diyet listenizden eksik etmemelisiniz.

3) Patlıcan

Türk mutfağında eşsiz bir yere sahip olan patlıcan, yaz mevsimi geldiğinde reyonlarda yerini alır.

Kimi yörelerde yazın bol bol alınıp kurutulması da yapılır.

Güneş altında bekleyerek kuruyan patlıcanlar kışın da sofralarda tüketilir.

100 gramlık bir patlıcan tükettiğinizde 24 kalori almış olacaksınız.

4) Kabak

Fosfor içeren bir sebzedir. Aynı zamanda C vitamini açısından da oldukça mutlu edicidir.

Bağışıklık sisteminizi korumak için yazın bolca kabak tüketebilirsiniz.

Lifli bir yapıya sahip olduğu için diyet yaparken yol arkadaşınız olabilir.

150 gramlık orta boy kabakta 30 kalori bulunmaktadır.

Yemeklerde tercih edebilirsiniz.

5) Biber

Yaz sabahlarında domates ile buluşmayı çok seven biber, kış mevsiminde hasret duyulan bir sebzedir.

Menemenlerin, kızartmaların ve sotelerin favori sebzesidir.

Acı biber tükettiğinizde metabolizmanız hızlanır ve kilo verme süreciniz başlar.

1 adet kırmızı biber 20 kalori içerirken, tatlı biber 14 kalori içermektedir.

6) Taze Fasulye

Yaz mevsimi geldiğinde yolu gözlenen bir diğer sebze de yeşil fasulyedir.

A vitamini ve magnezyum değeri bakımından oldukça yüksektir.

Yazın bol bol bulmuşken tüketmeniz sağlıklı bir karar olacaktır.

100 gram miktarındaki taze fasulye pişmiş halde 66 kalori içermektedir.

7) Semizotu

Yaz yeşillikleri arasında salatası da yapılan ve birçok insan tarafından tüketilen semizotu, besin değeri yüksek bir sebzedir.

Yoğurtlu salatası ve yemeği hazırlanarak servis edilebilir.

Antioksidan içerikli bir masa hazırlamak istediğinizde semizotu aklınızda bulunabilir.

100 gram semizotunda 20 gram kalori bulunur.

8) Börülce

Biraz Akdeniz esintileri ile devam edelim listemize. Taze börülce ve bakla börülce gün geçtikçe mutfağımızda daha da popüler hale geldi.

Salatalarda sıkça tercih edilmektedir.

Potasyum ve lif açısından yüksek değerde olan börülceyi yaz mevsiminde bolca tüketebilirsiniz.

1 yemek kaşığı börülce 24 kaloriye sahiptir.

9) Dolmalık Biber

Birbirinden lezzetli ve doyurucu dolmaların tek sırrı iyi bir biber ile yapılmasıdır.

Yaz aylarında pazar ve market reyonlarında yoğun şekilde görülen dolmalık biberler, nefis yemeklerin habercisidir.

Orta boy dolmalık biberin 9 kaloriye, pişmiş bir dolmanın ise yaklaşık 130 kaloriye sahip olduğunu unutmayın!

10) Bamya

Sindirim sisteminin sağlıklı şekilde çalışması için yaz mevsiminde bamya tüketilmelidir.

Bamya posa ve magnezyum açısından yüksek olan bir sebzedir.

Diyet beslenmesine de uygun olan bamya tüketildiğinde sadece 30 kalori almış olursunuz.

Sağlıklı tabaklar için bamya iyi bir tercihtir.