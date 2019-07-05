Yazın hızlanan metabolizmayı fırsata çevirin

Medline Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Merve Sehlikoğlu, yaz aylarında daha enerjik olunduğundan metabolizmanın hızlandığını ve bunun fırsata çevrilmesi gerektiğini söyledi.

Dyt. Merve Sehlikoğlu, yazın formda kalmak için yapılması gerekenleri anlattı.

Kahvaltının gücü

Sanılanın aksine sabah kahvaltısı yapmadan güne başlayanlar için formda kalmanın daha zor olduğunu ifade eden Dyt. Sehlikoğlu, “Akşam yemeği ile kahvaltı arasında ortalama 10-12 saatlik bir süre bulunduğu düşünülürse bu zaman zarfında vücut, aldığı besin ögelerinin tümünü kullanır ve metabolizma iyice yavaşlar. Bu nedenle yazın gündüz süreleri uzun olduğundan güne kahvaltıyla başlamak gerekir. Sabah erkenden ve dengeli bir şekilde kahvaltı yapmanız metabolizmanızın hızlanmasını sağlarken formda kalmanıza hatta kilo vermenize yardımcı olur” dedi.

Küçük tabaklar kullanın

Sehlikoğlu, açık büfe şeklindeki öğle yemeklerinde kontrollü olmanın ilk adımının küçük bir tabak seçmek olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Tabağınızı doldurmadan önce büfeyi gözden geçirerek sadece en sevdiğiniz ve sağlıklı olan yiyecekleri seçip diğerlerinden uzak durmayı unutmayın. Aynı durum evde de geçerli olduğundan küçük tabak kullanmaya gayret edin. Örneğin evde kendinize hazırlayacağınız 150 gram ızgara tavuğun veya haşlanmış sebzeli etin yanında semiz otlu yoğurt ya da salata ve 1 dilim tahıllı ekmek kilo kontrolünüze yardımcı olacaktır. Ayrıca fazla yemenin önüne geçmek için hafif ara öğünler yapmayı da ihmal etmeyin. Akşamları ana yemek olarak ızgara, haşlama veya buğulama yöntemiyle hazırlanmış yemekleri ve zeytinyağlıları tercih etmeniz de fayda var. Bunun yanı sıra cacık veya salatayı da gönül rahatlığıyla menünüze ekleyebilirsiniz. Diğer bir alternatif de mezeler olabilir. Eğer meze tarzı yiyecekler seviyorsanız közlenmiş biber, patlıcan veya taze semizotunu yoğurtla karıştırarak hem hafif bir akşam yemeği yemiş olursunuz hem de yatmadan önce gereksiz kalori almazsınız.”

Ödeme karşı su

Yeterli miktardaki su tüketiminin vücut yağlarının atılmasına yardımcı olduğunu kaydeden Dyt. Sehlikoğlu, “Ancak az su tüketildiğinde, vücut ihtiyacını karşılayamayacağından içilen az miktarda suyu bile tutar ve bu da ödeme sebep olur. Dolayısıyla formda kalmak zorlaşır. Bu nedenle günde 2-3 litre arası su tüketin ve su içmek için susamayı beklemeyin. Yeterli sıvı aldığınızın en iyi göstergesi ise açık renkli idrar çıkarmaktır” diye konuştu.

Sehlikoğlu, özellikle evde televizyon karşısında atıştırmalık fındık, fıstık, çekirdek, cips gibi hacmi küçük kalorisi yüksek yiyecekler tüketmenin keyfine aldanmamak gerektiğini söyleyerek, “Örneğin 100 gram ay çekirdeğinde ortalama 600 kalori, 5 adet fındıkta ise 50 kalori olduğunu unutmayın. Tüketilen miktarlar az olsa da bu tür yiyecekler kontrolsüz kilo almanıza neden olacaktır. Metabolizmayı hızlandıran temel faktörlerden biri de fiziksel aktivitedir. Bu nedenle yaz rehaveti nedeniyle spora ara vermeyin, kapalı salonlardan mevsime uygun spor türlerine yönelin. Bu anlamda bisiklete binmek ya da yüzmek iyi birer tercih olacaktır. Ancak buna imkan bulamıyorsanız işe yürüyerek gitmek ya da asansör yerine merdivenleri kullanmak da formda kalmanızı sağlayabilir” dedi.