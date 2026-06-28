Yazın En Renkli, En Neşeli ve En Eğlenceli Adresi Mutlu Çocuk Şenliği, Topkapı Kaleiçi Meydanı'nda Başladı

Fatih Belediyesi tarafından çocukların yaz tatilini eğlence, öğrenme ve paylaşma dolu etkinliklerle değerlendirmeleri amacıyla hazırlanan Mutlu Çocuk Şenliği, Topkapı Kaleiçi Meydanı’nda kapılarını açtı. Halkla İlişkiler Ofisi koordinasyonunda hayata geçirilen şenlik, ilk gününden itibaren çocukların coşkusu ve ailelerin yoğun katılımıyla büyük ilgi gördü. Yaz akşamlarına renk katan organizasyon, meydanı çocukların kahkahaları, ailelerin buluşmaları ve birbirinden renkli etkinliklerle dolu yaşayan bir şenlik alanına dönüştürdü.

27 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında her gün 18.00-00.00 saatleri arasında gerçekleştirilen Mutlu Çocuk Şenliği, yaz akşamlarını çocuklar ve aileler için sosyal, kültürel ve eğlence dolu bir buluşmaya dönüştürüyor. Güvenli oyun alanları, eğitici atölyeler ve her yaştan ziyaretçiye hitap eden etkinlikleriyle dikkat çeken organizasyon, ailelerin birlikte kaliteli zaman geçirebildiği sıcak bir mahalle atmosferi oluşturuyor.

Şenliğin en yoğun ilgi gören noktalarından biri ise Fatih Belediyesi Halkla İlişkiler Ofisi tarafından çocuklarla buluşturulan SüperBüs oldu. Gün boyunca düzenlenen eğlenceli oyunlar, interaktif etkinlikler, yarışmalar ve sürpriz aktivitelerle minik ziyaretçilere keyifli anlar yaşatan SüperBüs, çocukların neşesine ortak olurken ailelerin de ilgi odağı hâline geldi. Meydanın en hareketli duraklarından biri olan SüperBüs, çocukların enerjisiyle gün boyunca renkli görüntülere sahne oldu.

Program kapsamında sahne gösterileri, yaratıcı atölyeler, eğlence çadırı, çocuk oyun alanları ve gün boyu devam eden sürpriz etkinlikler ziyaretçilere dolu dolu bir şenlik deneyimi sunuyor. Mini tren, atlı karınca, uçan salıncak ve mini gondol gibi eğlence alanları çocukların yoğun ilgisini görürken, ikram ve dinlenme alanları da ailelerin konforlu vakit geçirmesine katkı sağlıyor. Gün boyunca gerçekleştirilen etkinlikler, meydanı her yaştan ziyaretçinin keyifle vakit geçirdiği canlı bir buluşma noktasına dönüştürüyor.

Çocukların hayal gücünü geliştiren, paylaşma ve birlikte üretme kültürünü destekleyen içerikleriyle öne çıkan Mutlu Çocuk Şenliği, aynı zamanda Fatih’in güçlü mahalle kültürünü ve komşuluk bağlarını pekiştiren sosyal bir buluşma niteliği taşıyor. Her akşam farklı etkinliklerle zenginleşen program sayesinde Topkapı Kaleiçi Meydanı, çocukların mutluluğu ve ailelerin yoğun katılımıyla yazın en canlı buluşma noktalarından biri olmayı sürdürüyor.

Mutlu Çocuk Şenliği, 5 Temmuz’a kadar her gün 18.00-00.00 saatleri arasında Topkapı Kaleiçi Meydanı’nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Oyunlar, yaratıcı atölyeler, sahne gösterileri, eğlence alanları, Halkla İlişkiler Ofisi koordinasyonunda gerçekleştirilen Süperbüs etkinlikleri ve birbirinden renkli sürprizlerle hazırlanan program, çocukları ve ailelerini yaz boyunca aynı meydanda buluşturmayı sürdürecek.