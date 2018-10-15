Yazılı basına veda ettiği iddia edilen Dünya Gazetesi'nden resmi açıklama geldi!

Bugün sabah saatlerinde Türkiye'nin köklü ekonomi gazatelerinden Dünya Gazetesi'nin artan maliyetler nedeniyle yazılı basına veda ettiği ve bundan sonra yayın hayatını dijital olarak sürdüreceği iddia edilmişti. Konu ile ilgili olarak Dünya Gazetesi'nden resmi bir açıklama geldi. Gazete, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

İşte Dünya Gazetesi'nin açıklaması...

"Bugün bazı internet sitelerinde yer alan Dünya Gazetesi’nin basılı yayına son vereceği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Dünya Gazetesi basılı yayın hayatına devam etmektedir. Dünya’nın itibarını zedeleyecek yalan habere karşı gerekli hukuki süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."