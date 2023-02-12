Yazıklar olsun! Türkiye can, bunlar seçim derdinde
Türkiye Kahramanmaraş'taki acıya kilitlenirken, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal gözü dönmüş siyasetini sürdürerek seçim tarihi üzerinden Erdoğan'ı hedef aldı.
Yeniakit.com.tr
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan tepki çeken bir seçim tarihi mesajı geldi.
Türkiye Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan yıkımın acısını yaşarken, 6'lı masanın üyelerinden Uysal, seçim derdine düştü.
Yazıklar olsun!
Uysal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim tarihi üzerinden hedef aldığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
Erdoğan’ın ‘bana 1 yıl verin’ sözünden anladığımız, 18 Haziran 2023 seçimini YSK eliyle ‘seçmen kütüklerinin fiili imkansızlık nedeniyle hazırlanamaması’ gerekçesiyle muhtemelen yerel seçimlerle birleştirmek! Çünkü seçime yönelik tüm popülist kurgusu bozuldu!