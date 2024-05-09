Yazıklar olsun size! Utanmazlar Canlı yayında Erdoğan’a “Politik Hayvan” dedi. TC kanunlarında bu suçun bir karşılığı yok mu?
Halk Tv bir rezilliğe daha imza attı. “Şirin Payzın ile sözüm var” programında davetli konuklar Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a bir lakap takma yarışına girdiler. Şirin Payzın da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ‘Politik Hayvan’ dedi. Programı izleyenler, “TC kanunlarında bunun bir karşılığı yok mu? Bu ülkenin cumhurbaşkanına ‘Hayvan’ diyen bir sunucu nasıl olur da program yapmaya devam edebilir? Sorusunu yönelttiler.
Halk TV her gün yeni bir skandala imza atılıyor. Şirin Payzın’ın sunduğu programda sözde Ekonomist Selçuk Geçer, Barış Terkoğlu ve Siyaset Bilimci Prof. Mithat Baydur Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a yönelik küstahça lakap takmaya başladılar. Selçuk Geçer Erdoğan için, “Yaptığı şeyleri biliyoruz. Aleyhine olan şeyleri nasıl lehine çevirdiğini görüyoruz” derken Prof. Mithat Baydur, “Siyaseten Kurnaz desek ona” diyerek ekleme yaptı. İşte o sırada sunucu Nevşin Mengü devreye girerek “Amerikalıların dediği gibi ‘Politik Animal’ yani ‘Politik Hayvan’ dedi. Selçuk Gezer de onu tasdikledi.
Şirin Payzın “Politik Animal’ derken sanki ‘Animal’in ‘hayvan’ anlamına geldiğini Türk milleti bilmiyormuş gibi “Türkçesi olmuyor o yüzden Türkçesini söylemiyorum” diye ekledi. Program, izleyenler tarafından tepkiyle karşılandı.
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