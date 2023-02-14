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Gündem Yazıklar olsun size! TBB Başkanı Sağkan'dan seçim çıkışı
Gündem

Yazıklar olsun size! TBB Başkanı Sağkan'dan seçim çıkışı

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Türk milleti deprem acısı yaşarken seçimin zamanında yapılması için açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 23:41:00 -
Yazıklar olsun size! TBB Başkanı Sağkan'dan seçim çıkışı

 Yeniakit.com.tr 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra TBB Başkanı Erinç Sağkan'dan da seçim çıkışı geldi.

Türk milleti yaşadığı depremin yaralarını sarmak için tek yürek olurken, TBB Başkanı Sağkan ise, "Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) bir seçimi ertelemek yönünde bir yetkisi yoktur. Anayasa’ya aykırı bir karar alma noktası yetkisi bulunmamaktır." diyerek Kılıçdaroğlu'na destek verdi.

Sağkan, şu ifadeleri kullandı:

Haliyle YSK yapılmasına karar verilen bir seçim için güvenlik önlemlerini, o seçimin itirazları ve o seçimin sürecini yürütmekle görevli bir kurumdur. YSK’nin hiçbir görev tanımı içerisinde, bir seçimin ertelenmesine, yapılmamasına belirsiz bir takvime bırakılmasına gibi, bir görev ve yetki tanıtımı bulunmamaktadır. O sebeple şu anda Türkiye’de seçimlerin yapılıp yapılmaması konusunun hukuken tartışma dışı bir konu olduğunu düşünüyorum.

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