Yazıklar olsun sana Kemal Kılıçdaroğlu! Şimdi de böyle istismar yaptı

Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı, Türkiye'nin tarihi bir mücadele verdiği deprem sürecinde dişe dokunur hiçbir şey yapmadığı gibi, yapılan her şeye de karşı çıkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu.

Kılıçdaroğlu'nun "Bölgede barınma sorunu olan herkesi yerleştirmeye talibiz. Belediyelerimizle birlikte bu işin tüm lojistik ihtiyacını karşılamaya varız" sözlerini köşesine taşıyan Pazarcı, "Destekliyorum sizi ve bekliyorum Bay Kemal. Haydi, daha ne duruyorsunuz? Uzatın depremzedeye elinizi. Söylediklerinizi hemen hayata geçirin. Bunu yapacak bir kapasite ve gücünüz yoksa da, susun ve oturun. Deprem istismarcılığını bırakın" ifadelerini kullandı.

Pazarcı, şunları kaydetti:

"Sırasıyla gidelim isterseniz. Önce dayanışmadan bahsetti, sonra ne olduysa oldu, bir anda fikir değiştirdi. 8 Şubat'ta sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda aynen şunları yazdı:

"Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum."

Sözde kendi başına bir şeyler sergilemeye çalıştı. Devletin yaptığı işlerin üzerine çöreklenip, "Yapacağım, edeceğim, isterseniz beni tutuklayın" türünden garip sözler sarf etti.

Millet derdi ile uğraşırken, siyasi manevralar içine girdi.

Anlamışsınızdır, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan söz ediyorum. Dişe dokunur hiçbir şey yapmadığı gibi, yapılan her şeye karşı çıktı.

Sonra, yurtdışına kaçan FETÖ'cüler devreye girdiler. Akılalmaz dezenformasyonlar sergilediler. Sürekli olarak kirletici ve kaos pompalayan sahte haberler ürettiler.

Bu arada, yerinde, zamanında ve son derece doğru bir karar alındı. Üniversiteler uzaktan öğretime geçtiler. KYK yurtları depremzedelere açıldı. Zaten başka bir çare de yoktu. Yaraya ancak o yurtlar merhem olabilirdi.

Sen misin bunu yapan?..

Önce, yurtdışına kaçan FETÖ'cüler saldırıya geçti. "Üniversitelerde okuyan gençler ne olacak?" diye bağırmaya başladılar. Baş FETÖ'cülerden biri olan Tuncay Opçin, 12 Şubat'ta bir çağrı yaptı:

"Artık bekleme Kemal Kılıçdaroğlu. Üniversitelere çağrı yap. Saray'ın önünde buluşsunlar."

Bay Kemal altta kalır mı hiç?..

14 Şubat'ta depremin sorumluluğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yükleyen bir twit attı. Öylesine ileri gitti ki, Erdoğan'a "Ülke darbe gördü sayende" dedi. Dış destekli, demokrasi düşmanı darbecilere selam gönderdi, halkın oyu ile seçilip darbeye maruz kalan bir insana yüklendi.

Kısacası, Tuncay Opçin gibi tiplerle aynı yerde konumlandı.

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Bay Kemal'in atakları devam etti...

Üniversite öğrencileri üzerinden siyasetini sürdürdü. "Olamaz, KYK yurtları depremzedelere açılamaz" türünden çıkışlarını tehdit noktasına kadar taşıdı. Aynen şu ifadeyi kullandı:

"YÖK'ü uyarıyorum. Bu had aşmaktır, gençlerin hayatı ile oynamaktır. Bir sonraki atacağımız adımlar, ricanın ötesinde olacaktır. Üniversiteleri açın."

Oysa üniversiteler kapalı değil. Sadece milletçe dayanışma gereken şu günlerde uzaktan eğitimle geçtiler. Ama Bay Kemal, son derece yakışıksız bir tehdit dili ile YÖK'e yüklendi.

Sonra da CHP'li Hatay Belediye Başkanı'nın "Biz bu işin altından kalkamayız. Acil yardım bekliyoruz" türünden feryatlarını unutup, sanki ellerinde öyle bir kapasite varmış gibi açıklama yaptı:

"Bölgede barınma sorunu olan herkesi yerleştirmeye talibiz. Belediyelerimizle birlikte bu işin tüm lojistik ihtiyacını karşılamaya varız."

Hadi o zaman ne beklediniz bugüne kadar?..

Hemen harekete geçin. Açıklayın kapasitenizi. Adresler yayınlayın. Depremzedelere daha iyi imkânlar sunun. Akın akın gelsinler. Hepsini yerleştirin.

KYK yurtları boşalsın, yüz yüze eğitime geçilsin.

Destekliyorum sizi ve bekliyorum Bay Kemal. Haydi, daha ne duruyorsunuz? Uzatın depremzedeye elinizi. Söylediklerinizi hemen hayata geçirin.

Bunu yapacak bir kapasite ve gücünüz yoksa da, susun ve oturun. Deprem istismarcılığını bırakın."