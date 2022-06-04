Yazıklar olsun sana! Bunlar doğru mu Bay Kemal?

Hikmet Genç, "Demirtaş, Kavala ve dahi FETÖ, Batı için ne kadar önemliyse CHP için de o kadar önemlidir" dediği yazısında, "İktidar olmak için müstemleke valisi olmaya razılar. Ve bunu saklamıyorlar" ifadelerini kullandı. Genç, Akşam gazetesindeki köşesinde şunları kaydetti:

" "Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız" dedi.

Yetmedi...

"Darbeci diye içeride olan harp okulu öğrencilerinin hakkını savunmak istiyorsanız, bize katılacaksınız" diyerek serbest bırakılacakların listesini genişletti.

KHK'lıların serbest bırakacağını hep söylüyordu zaten...

Artık CHP'nin seçim vaadidir.

HDP/PKK'lıların, Baronların ve FETÖ'cülerin umudu, Kılıçdaroğlu...

Dikkat ederseniz 'serbest bırakılmalarını istiyorsanız' diyor Kılıçdaroğlu.

Yani kesin serbest bırakılacaklar!?..

Bu, şu demek;

CHP, hukuk kanun tanımaz. CHP'nin meşruiyeti kendinden menkul yargısı, hukuku vardır. İktidara gelirlerse, cuntacıların çete mahkemelerinde olduğu gibi istediklerini serbest bırakıp istediklerini cezalandıracaklar.

10 ülke büyükelçisi, Kavala'nın serbest bırakılması için bildiri yayınlar.

AB, Demirtaş'ın " serbest bırakılmasını" talep eder.

Ne kadar kaçak lağım faresi FETÖ'cü varsa, AB'ye sığınır.

Velhasıl, Demirtaş, Kavala ve dahi FETÖ, Batı için ne kadar önemliyse CHP için de o kadar önemlidir.

İktidar olmak için müstemleke valisi olmaya razılar. Ve bunu saklamıyorlar.

İşte bu yüzden sormaya devam edeceğiz.

Siz kimin hesabına çalışıyorsunuz?..

Nereye aitsiniz?!.."