Yazıklar olsun sana Babacan! Sende hiç utanma yok mu?

Mehmet Barlas, HDP teşkilatının sahada DEVA Partisi ve Ali Babacan'a çalıştığını, Babacan'ın da bu ilgiyi karşılıksız bırakmadığını belirterek, son günlerde yaşanan bazı gelişmeleri arka arkaya sıraladı.

Sabah gazetesindeki yazısında, "Babacan ve Davutoğlu'nun siyasi hırsları aklının önüne geçmiş durumda. Seçimler yaklaştıkça daha da şok edici açıklamalarına şahit olacağız" ifadelerini kullanan Barlas, özetle şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde "HDP ve DEVA Partisi seçime birlikte mi giriyor?" diye sormuştum. Bildiğiniz gibi HDP teşkilatı sahada DEVA ve Babacan'a çalışıyor. Babacan da bu ilgiyi karşılıksız bırakmıyor. Önce "Anayasa'dan Türklük tanımını çıkaralım" diyen Babacan daha sonra "TSK kimyasal silah kullanıyor" iftirasını atan Şebnem Fincancı Korur'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Şimdi de terörle mücadelede destan yazan Selçuk Bayraktar imzalı SİHA'ları hedef aldı. Babacan'a göre devlet tüm imkanları ile SİHA'lara destek oluyormuş. PKK'nın SİHA'lardan rahatsız olmasını anlayabiliyoruz. Peki Ali Babacan'a ne oluyor? Seçimlerde PKK sempatizanlarının iki tane oyunu almak için bunlara gerek var mı?

Babacan'ın bu tuhaf çıkışına Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar "Devletten tek kuruş almadık, banka kredisi bile kullanmadık" diyerek cevap vermiş. "27 ülkeye ihracat yapıyoruz" sözleriyle ekonomiye katkıda bulunduklarına vurgu yapan Bayraktar "Yüksek teknolojiden, milli teknolojiden bihaber olmanız, size müfteri olma hakkı tanımaz" diyerek sözlerini tamamlamış.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Bayraktar SİHA, dünyanın önünde selam durduğun oyun değiştiricidir. Saldıranlar ya ajandır, ya haindir, ya da embesildir." diyerek Babacan'a cevap vermiş.

Aynı saatlerde FETÖ ve Ermeni lobisinin en büyük destekçisi Michael Rubin de SİHA'lara yaptırım çağrısında bulundu. İlginç bir zamanlama değil mi?

Babacan ve Davutoğlu'nun siyasi hırsları aklının önüne geçmiş durumda. Seçimler yaklaştıkça daha da şok edici açıklamalarına şahit olacağız. Kılıçdaroğlu bunlardan kurtulmadan rahat yüzü göremeyecek."