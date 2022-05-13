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Medya Yazıklar olsun sana Ahmet Taşgetiren
Medya

Yazıklar olsun sana Ahmet Taşgetiren

Ahmet Davutoğlu'nun Karar gazetesinde kalem oynatan Ahmet Taşgetiren, elinde binlerce vatandaşımızın kanı olan terör örgütü PKK'nın emir eri Selahattin Demirtaş'a övgüler düzerek büyük bir skandala imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 10:22:00 -
Yazıklar olsun sana Ahmet Taşgetiren

Ahmet Davutoğlu'nun Karar gazetesinde kalem oynatan Ahmet Taşgetiren, elinde binlerce vatandaşımızın kanı olan terör örgütü PKK'nın emir eri Selahattin Demirtaş'a övgüler düzerek büyük bir skandala imza attı. Taşgetiren, Demirtaş’ın kendisine de gönderdiği bir mektuptan yola çıkarak şu güzellemelerde bulundu:  

"Halen Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, eşi Başak Demirtaş kanalıyla bir çok aydın, yazar, kanaat önderi ile birlikte bana da bir mektup göndermiş. Anladığım kadarıyla Demirtaş, “iktidar karşısında eleştirel duruş”u ortak zemin olarak değerlendiriyor ve ülke geleceği için bir “ortak duruş” çağrısında bulunuyor.

Sayın Demirtaş’ın bu mektubu, muhataplarının “farklarını fark etmeden” yazdığı düşünülemez. Farkları dikkate alarak yazdığı noktasından hareket edildiğinde ise amacın, “Farklara rağmen ülke için ortak zeminler üretilebilir” kanaatinin ürünü olduğu sonucu çıkar.

Demirtaş’ın mektubuna yansıyan tüm değerlendirmelere rezervlerim olabilir, ama bu tavrı önemsediğimi belirtmek isterim.

(...) Ben iletişimi önemsiyorum. Türkiye için ortak arayışlar zemini bulunmasını, oluşturulmasını önemsiyorum. Onun için Demirtaş’ın “Açılım”ını önemsiyorum.

(...) Selahattin Demirtaş cezaevinden bir şeyler yapmaya çalışıyor. Geniş düşünce – siyaset yelpazesi, geçmişte “Akil İnsanlar Heyeti” tarzında mesela Demirtaş’ın mektubunda isimlendirdiği gibi bir “Aydınlar Heyeti” şeklinde belli bir ortak zeminde buluşur buluşmaz, o ayrı bir konu, ama ben “Ortak ev Türkiye” vurgusunun her zeminde ortaya konmasını önemsiyorum. Demirtaş’ın da bu noktada önemli misyonlar ifa edebileceğini düşünüyorum."

 

 

 

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