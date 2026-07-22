İslam nefretini kustu: Müslümanlar çetelerden daha tehlikeli

TAHSİN HAN

Avrupa’da yükselen aşırı sağcı ve İslam karşıtı söylemlerin son adresi İsveç oldu. Aşırı sağcı European Conservative sitesinde yer alan bir haberde, 17 yıllık İsveçli polis memuru ve ulusal-muhafazakar İsveç Demokratları Partisi yöneticisi Maria Rosander’ın skandallarla dolu açıklamalarına yer verildi. Haberde, ülkede son dönemde alınan sert önlemler sayesinde çete şiddetinin ve bombalı saldırıların gerilediği savunulurken, çetelerin boşalttığı alanın çok daha büyük bir “tehdit” ile dolduğu iddia edildi. Müslüman toplumu ve İslami yaşam biçimini doğrudan hedef alan Rosander, İslam’ın yakında ülkenin karşı karşıya olduğu en büyük tehlike haline geleceğini öne sürerek, Müslüman varlığını çete şiddetinden bile daha yıkıcı bir hedef gibi göstermeye çalıştı.

BAŞÖRTÜSÜ YASAKANMALI, CAMİ İNŞATI DURDURULMALI

Açıklamalarında İslam’ın “toplumu içten içe yiyip bitirdiği” şeklindeki nefret söylemine sarılan Rosander, güncellenen ceza kanunlarının çetelerle mücadelede işe yaradığını ancak İslami değerlerin yayılmasını engellemekte yetersiz kaldığını savundu. Uppsala kentinde inşası süren 1200 kişilik Stenhagen Camii’ni doğrudan hedef göstererek inşaatın derhal durdurulması çağrısında bulunan aşırı sağcı politikacı; peçe, burka ve çocukların başörtüsü takmasının tamamen yasaklanmasını talep ederek dini özgürlüklere yönelik açık bir kısıtlama çağrısında bulundu. Müslüman aileleri ve dini ağları koordineli sosyal yardım suistimali ve mali suçlarla ilişkilendirerek klan-mafya yapısı kurmakla itham eden Rosander, Müslüman toplumu toplu bir zan altında bırakmaya çalıştı.

MÜSLÜMANLAR SINIR DIŞI EDİLMELİ

Haberin en çarpıcı noktası ise suç oranlarındaki düşüşün ardından hedefin tamamen Müslüman nüfusa yöneltilmesi oldu. İsveç’in yeni gelenlere uyum sağlamayı bırakması ve sert tedbirler alması gerektiğini savunan Rosander, sözde “İslamlaşma” sorununa karşı tek çarenin Müslümanların kitlesel olarak sınır dışı edilmesi olduğunu iddia etti. European Conservative aracılığıyla servis edilen bu açıklamalar, İsveç’te devlet kurumlarının içine kadar sızan aşırı sağcı zihniyetin, Müslümanları ülkenin en birincil tehdidi olarak konumlandırma çabasını bir kez daha gözler önüne serdi.