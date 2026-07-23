Teknoloji ilerliyor! Tarih olacaklar

Anduril tarafından geliştirilen Thunder, özellikle taarruz helikopterlerinin yanında görev yapacak şekilde tasarlandı.

Platform, silah, sensör ve lojistik yük taşıyarak pilotlu hava araçlarının daha güvenli ve etkili görev yapmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

İLK UÇUŞ 2027’DE PLANLANIYOR

Şirket, tam ölçekli prototiplerle uçuş testlerinin tamamlandığını açıkladı.

Thunder’ın ilk uçuşunun 2027 yılında yapılması planlanıyor. Platformun geliştirilmesinde Archer Aviation ile işbirliği yapıldığı da bildirildi.

DİKEY KALKIŞTAN SABİT KANAT UÇUŞUNA

Thunder, tiltrotor yapısı sayesinde dikey kalkış ve iniş gerçekleştirebiliyor.

Havalandıktan sonra sabit kanatlı uçuş moduna geçen platform, bu sayede daha uzun menzil ve daha verimli uçuş performansı sunuyor.

HIBRIT-ELEKTRİK TAHRİK SİSTEMİ

Otonom hava aracında hibrit-elektrik tahrik sistemi kullanılıyor.

Bu yapı, yakıt tüketimini azaltırken platformun ses izini de düşürmeyi hedefliyor. Böylece Thunder’ın sahada daha düşük fark edilme riskiyle görev yapması amaçlanıyor.

KONTEYNERLE TAŞINABİLİYOR

Thunder’ın dikkat çeken özelliklerinden biri de taşınabilir yapısı oldu.

Standart bir yük konteynerine sığabilen platform, kamyon, tren, gemi veya kargo uçağıyla farklı bölgelere kolayca sevk edilebiliyor.

AĞIR SİLAH YÜKÜ TAŞIYABİLİYOR

Platform, görev ihtiyacına göre farklı mühimmat ve yük konfigürasyonlarıyla donatılabiliyor.

Thunder’ın 10 adet Hellfire, JAGM veya Barracuda-100M füzesi, 16 adet Altius-600 dolaşan mühimmat ya da 76 adet 70 milimetrelik roket taşıyabildiği açıklandı.

ELEKTRONİK HARP VE LOJİSTİK GÖREVLER

Thunder yalnızca taarruz görevleri için değil, farklı operasyonel ihtiyaçlar için de kullanılabilecek.

Platformun elektronik harp, anti-İHA ve lojistik destek görevlerine uygun konfigürasyonlarla sahaya çıkabileceği belirtiliyor.

APACHE’NİN ATEŞ GÜCÜNÜ KATLAYABİLİR

Anduril’e göre her bir AH-64 Apache taarruz helikopterine üç Thunder’ın eşlik etmesi, sahadaki mühimmat kapasitesini ciddi şekilde artırabilir.

Şirket, bu yapının pilot sayısını artırmadan birliklerin kullanılabilir mühimmat miktarını yaklaşık üç katına çıkarabileceğini değerlendiriyor.

GÖREVLERİ YAPAY ZEKA YÖNETECEK

Thunder, Anduril’in Lattice Mission Autonomy yazılımıyla görev yapıyor.

Operatörler yalnızca görev hedeflerini belirlerken, formasyon uçuşu, rota planlaması ve görev paylaşımı sistem tarafından otonom olarak yönetiliyor.

BAĞLANTI KESİLSE BİLE UÇABİLECEK

Platform, yerleşik sensörler, bilgisayarlı görü ve edge computing teknolojileriyle donatıldı.

Bu sayede GPS veya haberleşme bağlantısı kesilse bile Thunder’ın uçuşunu sürdürebileceği ifade ediliyor.

SAVAŞ ALANINDA YENİ DÖNEMİN İŞARETİ

Thunder, mürettebatlı helikopterlerin tek başına görev yaptığı klasik hava harekatı anlayışını değiştirebilecek sistemlerden biri olarak öne çıkıyor.

Otonom platformların taarruz helikopterleriyle birlikte görev yapması, gelecekte savaş sahasında insanlı ve insansız sistemlerin daha yakın biçimde çalışacağı yeni bir döneme işaret ediyor.