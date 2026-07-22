ABD’nin saldırıları, Trump’ın tehditleri sertleşiyor: İran’ın elektrik santralini imha ederiz!

ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana İran'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükselirken, ABD Başkanı Donald Trump'tan bölgede gerilimi artıracak yeni bir tehdit geldi.

"ELEKTRİK SANTRALİNİ BOMBALAYACAĞIZ"

Trump, yaptığı açıklamada "İran, Hürmüz Boğazı'ndaki herhangi bir gemiye füze, roket, insansız hava aracı (İHA) veya başka herhangi bir araç ya da silahla ateş açarsa, ABD, başkent Tahran'da bulunanlar da dahil olmak üzere bir köprüyü veya elektrik santralini bombalayacak ve imha edecek" ifadelerini kullandı.

BİLANÇO ARTIYOR

Öte yandan; ABD'nin İran'a saldırılarında bilanço artıyor. İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin ateşkesin bozulmasından bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3'ü çocuk, 6'sı kadın olmak üzere 53'e yükseldiği ifade edildi. Saldırılarda 592 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Şu ana kadar 535 kişinin tedavi sonrası taburcu edildiği, 36 kişinin hala hastanede tedavi gördüğü, 21 kişiye ise evlerinde yardım sağlandığı belirtildi.

İRAN: ABD, 3. DÜNYA SAVAŞI İÇİN AYIRDIĞI SİLAHLARI İRAN'A KARŞI KULLANDI

Öte yandan; İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD'nin 3. Dünya Savaşı için ayırdığı tüm silahları İran'a karşı kullandığını öne sürdü. Şikarçi, ABD ve İsrail'in, 2025'teki 12 günlük çatışma sürecinde İran'ı bir hafta içinde yeneceklerini ve böleceklerini düşündüğünü ancak İran'ın "Sadık Vaat 1 ve 2" operasyonları ile "hedef bankası" oluşturduğunu ve savaşa dair bir teşhis ortaya koyduğunu ifade etti.Dünyada daha önce denenmiş ancak kullanılmamış birçok silahın İran'a karşı kullanıldığını öne süren Şikarçi, ABD'nin, 3. Dünya Savaşı için ayırdığı tüm silahları İran'a karşı kullandığını söyledi.