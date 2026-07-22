Fondaş eller şutlan Özel’e uzanıyor! Londra severler Özgür sever
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Siyasetçi Tevki Diker, pavyon köşelerinde dağıtılan paralarla CHP’yi ele geçirme operasyonu başarısızlıkla sonuçlanan ve yeni parti kurma kararı alan Özgür Özel’e Londra merkezli gelen desteğe dikkat çekerek, “Londra severlere dikkat” uyarısında bulundu.
Pavyon köşelerinde dağıtılan paralarla şaibeli bir şekilde CHP Genel Başkanlığı koltuğunu oturan ancak mahkemenin mutlak butlan kararıyla görevden alınan Özgür Özel yeni parti kurma kararını ilan etti. Özel’in kararını yorumlayan 20. Dönem Manisa Milletvekili ve Yolsuzlukla Mücadele Derneği Kurucu Başkan Tevfik Diker, Özel’e destek veren çevrelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
LONDRA SEVERLERE DİKKAT!
Yolsuzluk ve hırsızlık tutuklusu Ekrem İmamoğlu’na ve Özgür Özel’e sahibi Londra’da yaşayan ve FETÖ’ye bilerek yardım etmekten hakkında yakalama kararı çıkarılan Sözcü TV’nin sahibi Burak Akbay ile yine Londra’ya kaçan ve ihaleye fesat karıştırmakla suçlanan Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’ndan destek aldığını hatırlatan Diker, FETÖ’cü Akın İpek’in de Londra’da yaşadığına dikkat çekti.
“Nefes ve Tavır gazetelerinin patronu kim?” sorusuna da yönelten Diker, ayrıca Özgür Özel’in Londra merkezli The Economist dergisine Türkiye'yi şikayet eden bir yazı kaleme aldığını da hatırlatarak manidar mesajlarını sürdürdü.