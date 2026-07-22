Taytlı Vali Çiçekli Ardahan’dan ayrıldı! Halktan helallik isteyerek veda etti

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alınan Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Ardahan’dan törenle uğurlandı.

Bisiklet kullanımıyla kamuoyunun dikkatini çeken ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ardahan Valiliği görevinden alınan Mehmet Fatih Çiçekli için veda töreni düzenlendi. Valilik bahçesindeki törene vali yardımcısı eşi Esengül Korkmaz Çiçekli ile katılan Çiçekli, uğurlamaya gelen Ardahanlılara seslendi. Vali Çiçekli, "Tüm bu süreç boyunca bizlerle beraber olan birlikte bu şehri yüceltmeye, yükseltmeye omuz veren, gayret veren, kararnamemizin çıktığı günden bugüne, ilk andan itibaren arayıp soran başta Hakan başkanımız, belediye başkanımız ve diğer zevata medyunu şükran ediyorum. Eğer bir şey yapabildiysek onların, sizlerin hak aşığı dostların desteğiyle duasıyladır" dedi.

ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK…

Çiçekli, "Bize verilen, önümüze konulan işi aşk ile sıdk ile yapmayı bunu namus, iman bellemeyi kendimize yol edinmiştik. Burada da Elhamdülillah elimizden geldiğince bu şehre bundan önceki yerlere olduğu gibi hizmet etmeye çalıştık. Bize güvenen, başından itibaren mesleğe alan, meslekte ilerleten, kariyer basamaklarında bize güvenip burası dahil önceki yerler dahil bizlere kamu görevlerini takdim eden bütün büyüklerimi saygı şükranla yad ediyorum. Bana referans olup mesleğe, bugüne geldiğim noktaya kadar arkamda duranların yüzlerini kızartmadığıma inanıyorum. En büyük şerefin de bu olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

BİSİKLETLİ SPORCULAR UĞURLADI

’Muhteşemsin Ardahan. Elveda Ardahan’ diyen Vali Çiçekli, uğurlamaya gelenlerle vedalaşarak makam aracına bindi. Çiçekli’nin valilikten ayrıldığı anlarda makam aracına bisikletli sporcular eşlik etti.