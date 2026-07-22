  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrailli aşırı sağcı Bakan itiraf etti! Hedef Gazze'yi ele geçirip Yahudi yerleşimine açmak CHP'li isimden Özel'e fena gönderme: Bu mu yeni parti? 2027 yılı hac kurası çekildi! Kesin kayıt tarihi belli oldu İnancı, kıyafeti küçümsemek çağdaşlık değil ayrımcılıktır! Okullarda ruhsal risk taraması başlıyor! 4 sınıf düzeyi mercek altına alınacak Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında sıcak gelişme: Ece Üner, Fatih Portakal, Gökhan Özoğuz Arabuluculuk masasına oturdu, ABD'nin kapısını çaldı! Pakistan'dan 10 milyar dolarlık talep Zeydan Karalar'dan Özgür Özel'i üzecek sürpriz karar! "CHP'de kalacağım" FETÖ’ye ağır darbe! 22 ilde eş zamanlı operasyon Soygunda da ahbaplar
Gündem Taytlı Vali Çiçekli Ardahan’dan ayrıldı! Halktan helallik isteyerek veda etti
Gündem

Taytlı Vali Çiçekli Ardahan’dan ayrıldı! Halktan helallik isteyerek veda etti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Taytlı Vali Çiçekli Ardahan’dan ayrıldı! Halktan helallik isteyerek veda etti

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ardahan Valiliği görevinden alınan Mehmet Fatih Çiçekli için Valilik bahçesinde veda töreni düzenlendi. Törende konuşan Çiçekli, " Burada da Elhamdülillah elimizden geldiğince bu şehre bundan önceki yerlere olduğu gibi hizmet etmeye çalıştık" diyerek Ardahan halkından helallik istedi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alınan Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Ardahan’dan törenle uğurlandı.

Bisiklet kullanımıyla kamuoyunun dikkatini çeken ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ardahan Valiliği görevinden alınan Mehmet Fatih Çiçekli için veda töreni düzenlendi. Valilik bahçesindeki törene vali yardımcısı eşi Esengül Korkmaz Çiçekli ile katılan Çiçekli, uğurlamaya gelen Ardahanlılara seslendi. Vali Çiçekli, "Tüm bu süreç boyunca bizlerle beraber olan birlikte bu şehri yüceltmeye, yükseltmeye omuz veren, gayret veren, kararnamemizin çıktığı günden bugüne, ilk andan itibaren arayıp soran başta Hakan başkanımız, belediye başkanımız ve diğer zevata medyunu şükran ediyorum. Eğer bir şey yapabildiysek onların, sizlerin hak aşığı dostların desteğiyle duasıyladır" dedi.

 

ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK…

Çiçekli, "Bize verilen, önümüze konulan işi aşk ile sıdk ile yapmayı bunu namus, iman bellemeyi kendimize yol edinmiştik. Burada da Elhamdülillah elimizden geldiğince bu şehre bundan önceki yerlere olduğu gibi hizmet etmeye çalıştık. Bize güvenen, başından itibaren mesleğe alan, meslekte ilerleten, kariyer basamaklarında bize güvenip burası dahil önceki yerler dahil bizlere kamu görevlerini takdim eden bütün büyüklerimi saygı şükranla yad ediyorum. Bana referans olup mesleğe, bugüne geldiğim noktaya kadar arkamda duranların yüzlerini kızartmadığıma inanıyorum. En büyük şerefin de bu olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

 

BİSİKLETLİ SPORCULAR UĞURLADI

’Muhteşemsin Ardahan. Elveda Ardahan’ diyen Vali Çiçekli, uğurlamaya gelenlerle vedalaşarak makam aracına bindi. Çiçekli’nin valilikten ayrıldığı anlarda makam aracına bisikletli sporcular eşlik etti.

Ardahan’ın yeni valisi belli oldu
Ardahan’ın yeni valisi belli oldu

Yerel

Ardahan’ın yeni valisi belli oldu

‘Pedallamaya devam’ Taytlı Vali azgın azınlığın sesi Birgün'e konuştu!
‘Pedallamaya devam’ Taytlı Vali azgın azınlığın sesi Birgün'e konuştu!

Gündem

‘Pedallamaya devam’ Taytlı Vali azgın azınlığın sesi Birgün'e konuştu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sözcü'nün algı operasyonu konserle çöktü! Tarım bitti diyen fondaş medya neye uğradığını şaşırdı!
Gündem

Sözcü'nün algı operasyonu konserle çöktü! Tarım bitti diyen fondaş medya neye uğradığını şaşırdı!

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 28. Uluslararası Kültür, Sanat ve Kayısı Festivali’nde sahneye çıkan şarkıcı Elif Buse D..
İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: 6 bin 314 hesaba bloke konuldu
Gündem

İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: 6 bin 314 hesaba bloke konuldu

İstanbul’da yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 32 farklı bankada çeşitli kişiler adına kayıtlı 6 bin 314 hesaba ..
Oktay Saral'dan Fatma Soydaş'a sert tepki: Ucuz ve tiksindirici… Türkiye, din düşmanlarının cirit atacağı bir ülke değildir
Gündem

Oktay Saral'dan Fatma Soydaş'a sert tepki: Ucuz ve tiksindirici… Türkiye, din düşmanlarının cirit atacağı bir ülke değildir

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla hakkında gözaltı kar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23