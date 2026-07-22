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Ekonomi Yazın en güzel haberini veriyoruz: BİM’e hem duvar tipi hem portatif klima geliyor…
Ekonomi

Yazın en güzel haberini veriyoruz: BİM’e hem duvar tipi hem portatif klima geliyor…

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Yazın en güzel haberini veriyoruz: BİM’e hem duvar tipi hem portatif klima geliyor…

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM, aktüel ürün katalog listelerini yayınladı. Yılın en güzel haberini de içerisinde barındıran BİM’in 26 Temmuz tarihli ürün kataloğunda yer alan hem duvar tipi hem de portatif klima bulunması dikkat çekti.

Bakalım BİM’de bu hafta bizleri neler bekliyor. Gelin birlikte bakalım.

Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 TL

TCL 12000 Btu/h İnverterli Split Klima TAC-12CHSD(080009)/ZG11I TCL SaveIn Lite 31.500 TL

TCL 18000 Btu/h İnverterli Split Klima TAC-18CHSD(080095)/ZG11I TCL SaveIn Lite 38.500 TL

TCL 9000 BTU Portatif Klima TAC-09CPB/DL2 14.500 TL

Erkek Bakım Burun Kulak Temizleme Tt Teknoloji 345 TL

Sunny Kablolu Dik Süpürge 1.290 TL

Segway Elektrikli Scooter E2 Plus II 17.900 TL

Arzum Otomatik Kapanmalı Buharlı Ütü Steampro 1.890 TL

Polosmart Döner Başlıklı Şarjlı Diş Fırçası PSC110 399 TL

Polosmart Şarjlı Diş Fırçası PSC112 399 TL

Polosmart Şarjlı Diş Fırçası PSC111 399 TL

Altus Tartı AL 8080 SB 449 TL

Altus Maşa AL 7206 M 990 TL

TCL 65'' 4K QLED HDR Google TV 65T61C 34.900 TL

TCL 32'' Full HD QLED Android TV 32S5K 9.900 TL

LG Soundbar S30A 4.990 TL

Tecno Spark Slim 4G Cep Telefonu 8 GB/256GB 13.990 TL

Samsung A17 5G Cep Telefonu 6GB/128GB 12.750 TL

TCL Çocuk Tableti Tab 7 L 9309x Wifi 2 Gb+32 Gb 1.999 TL

realme Buds T100 TWS Bluetooth Kulaklık 990 TL

House Pratik Lcd Elektronik Yazı Tahtası HP66 349 TL

Polosmart Kablosuz Kulak Üstü Çocuk Kulaklık 479 TL

Polosmart Powerbank 5.000mAh 599 TL

Polosmart Manyetik Kablosuz Fotoğraf Çekim Tutacağı 799 TL

Polosmart Kablo Çeşitleri 99 TL

Prolone Telefon Standı Masa Üzeri 129 TL

Umbrella Led Ampul E27 Beyaz Işık 299 TL

Şerit Led Rgb Uzaktan Kumandalı 5M 175 TL

Uzaktan Kumandalı Led Ampul 99 TL

Ebby Outdoor Termos 2 L 2.750 TL

Ebby Çelik Termos 3 L 1.150 TL

North Pacific Pipetli Termos Işıklı 900 ml 899 TL

Dede Rampalı Yarış Seti 6 Katlı 259 TL

MGS Luna Aşçılı Mutfak Seti 449 TL

Piccolo Mondi Işıklı Sesli Off Road Büyük Teker Araba 299 TL

Hot Wheels Monster Trucks Bigfoot Trophy Şampiyonları 299 TL

Yükselen Zeka Konuşmayı Geliştiren Şarkılı Masallar Serisi 229 TL

Artenino Boyama Kitapları 39 TL

Birikim-Harcama Ajandası 599 TL

Gokidy Eğlenceli Refleks Oyuncağı 199 TL

Şimşek Toys Oyuncak Suzy Bebek 349 TL

Animasyon Balon Seti 49 TL

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