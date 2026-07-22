Yazın en güzel haberini veriyoruz: BİM’e hem duvar tipi hem portatif klima geliyor…
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM, aktüel ürün katalog listelerini yayınladı. Yılın en güzel haberini de içerisinde barındıran BİM’in 26 Temmuz tarihli ürün kataloğunda yer alan hem duvar tipi hem de portatif klima bulunması dikkat çekti.
Bakalım BİM’de bu hafta bizleri neler bekliyor. Gelin birlikte bakalım.
Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 TL
TCL 12000 Btu/h İnverterli Split Klima TAC-12CHSD(080009)/ZG11I TCL SaveIn Lite 31.500 TL
TCL 18000 Btu/h İnverterli Split Klima TAC-18CHSD(080095)/ZG11I TCL SaveIn Lite 38.500 TL
TCL 9000 BTU Portatif Klima TAC-09CPB/DL2 14.500 TL
Erkek Bakım Burun Kulak Temizleme Tt Teknoloji 345 TL
Sunny Kablolu Dik Süpürge 1.290 TL
Segway Elektrikli Scooter E2 Plus II 17.900 TL
Arzum Otomatik Kapanmalı Buharlı Ütü Steampro 1.890 TL
Polosmart Döner Başlıklı Şarjlı Diş Fırçası PSC110 399 TL
Polosmart Şarjlı Diş Fırçası PSC112 399 TL
Polosmart Şarjlı Diş Fırçası PSC111 399 TL
Altus Tartı AL 8080 SB 449 TL
Altus Maşa AL 7206 M 990 TL
TCL 65'' 4K QLED HDR Google TV 65T61C 34.900 TL
TCL 32'' Full HD QLED Android TV 32S5K 9.900 TL
LG Soundbar S30A 4.990 TL
Tecno Spark Slim 4G Cep Telefonu 8 GB/256GB 13.990 TL
Samsung A17 5G Cep Telefonu 6GB/128GB 12.750 TL
TCL Çocuk Tableti Tab 7 L 9309x Wifi 2 Gb+32 Gb 1.999 TL
realme Buds T100 TWS Bluetooth Kulaklık 990 TL
House Pratik Lcd Elektronik Yazı Tahtası HP66 349 TL
Polosmart Kablosuz Kulak Üstü Çocuk Kulaklık 479 TL
Polosmart Powerbank 5.000mAh 599 TL
Polosmart Manyetik Kablosuz Fotoğraf Çekim Tutacağı 799 TL
Polosmart Kablo Çeşitleri 99 TL
Prolone Telefon Standı Masa Üzeri 129 TL
Umbrella Led Ampul E27 Beyaz Işık 299 TL
Şerit Led Rgb Uzaktan Kumandalı 5M 175 TL
Uzaktan Kumandalı Led Ampul 99 TL
Ebby Outdoor Termos 2 L 2.750 TL
Ebby Çelik Termos 3 L 1.150 TL
North Pacific Pipetli Termos Işıklı 900 ml 899 TL
Dede Rampalı Yarış Seti 6 Katlı 259 TL
MGS Luna Aşçılı Mutfak Seti 449 TL
Piccolo Mondi Işıklı Sesli Off Road Büyük Teker Araba 299 TL
Hot Wheels Monster Trucks Bigfoot Trophy Şampiyonları 299 TL
Yükselen Zeka Konuşmayı Geliştiren Şarkılı Masallar Serisi 229 TL
Artenino Boyama Kitapları 39 TL
Birikim-Harcama Ajandası 599 TL
Gokidy Eğlenceli Refleks Oyuncağı 199 TL
Şimşek Toys Oyuncak Suzy Bebek 349 TL
Animasyon Balon Seti 49 TL