‘Yolsuzluk Partisi’ korkusu! İşte butlan Özgür’ün kafasındaki tilkilik

Akit TV’de yayınlanan Manşetlerin Dili programında usta gazeteci Ali Karahasanoğlu, Özgür Özel'in CHP'deki çözülüş sürecinde belediye başkanlarını bilerek yeni partiye almadığını söyleyerek bu duruma tepki gösterdi.

CHP'deki bölünme sürecini ve Özgür Özel'in taktiğini değerlendiren Karahasanoğlu, parti içindeki kirli trafiği şu sözlerle aktardı:

"Milletvekillerine 'Ne kadar çok milletvekili ayrılabilirse ayrılsın bizim yeni partimize geçsin' diyor. 'Ama belediye başkanları gelmesin' diyor. 'Belediye başkanları beklesinler' diyor."

Özgür Özel'in belediye başkanlarını neden uzak tutmak istediğini açıklayan Usta Gazeteci Ali Karahasanoğlu, skandallara dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Belediye başkanlarının yolsuzlukları ortaya çıktı. Bunlar şimdi hemen hemen tamamı da bizim adamlar. Dolayısıyla bu noktada belediye başkanlarının yolsuzlukları çok daha net olarak ortada olduğu için Özgür Özel en azından yeni parti sürecinde 'CHP döneminde biz bunları ihraç etmedik ama yeni partiye bunların hepsini alırsak partinin adı Yolsuzluk Partisi olabilir' diyerekten düşünüyor olmalı ki 'Belediye başkanları biraz beklesin, bize gelmesinler'."

CHP ile ittifak kuran Saadet Partisi'nin düştüğü duruma da değinen Karahasanoğlu, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:

"Yanarım yanarım Saadet Partisi'ne yanarım. Bir tane milletvekili almışlardı CHP'den ödünç. Onunla 20 kişiyi tamamlayıp grup kurmuşlardı. Böyle içler acısı bir duruma düşen, Milli Görüş'ü temsil ettiğini iddia eden ama Erbakan Hocamızın tanımlamasıyla 'Ayasofya'da ezan okunduğunu duyarsanız bilin ki Milli Görüş iktidardadır' sözü gereği biz bugün Milli Görüş'ün AK Parti'nin bedeninde iktidarda olduğu kanaatindeyiz. Ama Saadet Partililer de 'Milli Görüş'ün temsilcisiyiz' derken maalesef böyle içler acısı durumlara imza atıyorlar."