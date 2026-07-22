  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrailli aşırı sağcı Bakan itiraf etti! Hedef Gazze'yi ele geçirip Yahudi yerleşimine açmak CHP'li isimden Özel'e fena gönderme: Bu mu yeni parti? 2027 yılı hac kurası çekildi! Kesin kayıt tarihi belli oldu İnancı, kıyafeti küçümsemek çağdaşlık değil ayrımcılıktır! Okullarda ruhsal risk taraması başlıyor! 4 sınıf düzeyi mercek altına alınacak Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında sıcak gelişme: Ece Üner, Fatih Portakal, Gökhan Özoğuz Arabuluculuk masasına oturdu, ABD'nin kapısını çaldı! Pakistan'dan 10 milyar dolarlık talep Zeydan Karalar'dan Özgür Özel'i üzecek sürpriz karar! "CHP'de kalacağım" FETÖ’ye ağır darbe! 22 ilde eş zamanlı operasyon Soygunda da ahbaplar
Gündem ‘Yolsuzluk Partisi’ korkusu! İşte butlan Özgür’ün kafasındaki tilkilik
Gündem

‘Yolsuzluk Partisi’ korkusu! İşte butlan Özgür’ün kafasındaki tilkilik

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Akit TV'de yayınlanan "Manşetlerin Dili" programında usta gazeteci Ali Karahasanoğlu, CHP'den ayrılıp yeni parti kurma hazırlığındaki Özgür Özel ve ekibinin arkasındaki hevesleri bir bir deşifre etti. CHP'deki parçalanma ve kaos derinleşirken, Karahasanoğlu Özel'in kurnaz planını böyle yorumladı.

Akit TV’de yayınlanan Manşetlerin Dili programında usta gazeteci Ali Karahasanoğlu, Özgür Özel'in CHP'deki çözülüş sürecinde belediye başkanlarını bilerek yeni partiye almadığını söyleyerek bu duruma tepki gösterdi.

CHP'deki bölünme sürecini ve Özgür Özel'in taktiğini değerlendiren Karahasanoğlu, parti içindeki kirli trafiği şu sözlerle aktardı:

"Milletvekillerine 'Ne kadar çok milletvekili ayrılabilirse ayrılsın bizim yeni partimize geçsin' diyor. 'Ama belediye başkanları gelmesin' diyor. 'Belediye başkanları beklesinler' diyor."

Özgür Özel'in belediye başkanlarını neden uzak tutmak istediğini açıklayan Usta Gazeteci Ali Karahasanoğlu, skandallara dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Belediye başkanlarının yolsuzlukları ortaya çıktı. Bunlar şimdi hemen hemen tamamı da bizim adamlar. Dolayısıyla bu noktada belediye başkanlarının yolsuzlukları çok daha net olarak ortada olduğu için Özgür Özel en azından yeni parti sürecinde 'CHP döneminde biz bunları ihraç etmedik ama yeni partiye bunların hepsini alırsak partinin adı Yolsuzluk Partisi olabilir' diyerekten düşünüyor olmalı ki 'Belediye başkanları biraz beklesin, bize gelmesinler'."

CHP ile ittifak kuran Saadet Partisi'nin düştüğü duruma da değinen Karahasanoğlu, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:

"Yanarım yanarım Saadet Partisi'ne yanarım. Bir tane milletvekili almışlardı CHP'den ödünç. Onunla 20 kişiyi tamamlayıp grup kurmuşlardı. Böyle içler acısı bir duruma düşen, Milli Görüş'ü temsil ettiğini iddia eden ama Erbakan Hocamızın tanımlamasıyla 'Ayasofya'da ezan okunduğunu duyarsanız bilin ki Milli Görüş iktidardadır' sözü gereği biz bugün Milli Görüş'ün AK Parti'nin bedeninde iktidarda olduğu kanaatindeyiz. Ama Saadet Partililer de 'Milli Görüş'ün temsilcisiyiz' derken maalesef böyle içler acısı durumlara imza atıyorlar."

Ali Karahasanoğlu: Sıra Ekrem'e geliyor, bakalım bayılacak mı yoksa ayılacak mı?
Ali Karahasanoğlu: Sıra Ekrem'e geliyor, bakalım bayılacak mı yoksa ayılacak mı?

Gündem

Ali Karahasanoğlu: Sıra Ekrem'e geliyor, bakalım bayılacak mı yoksa ayılacak mı?

Ali Karahasanoğlu yazdı: "Haluk Levent soruşturması medya eliyle sulandırılıyor"
Ali Karahasanoğlu yazdı: “Haluk Levent soruşturması medya eliyle sulandırılıyor”

Gündem

Ali Karahasanoğlu yazdı: “Haluk Levent soruşturması medya eliyle sulandırılıyor”

"Namlusunu halka doğrultan tanka selam durmam" demişti. Ali Karahasanoğlu yazdı: Yazıcıoğlu cinayetinde dikkat çeken detaylar
“Namlusunu halka doğrultan tanka selam durmam” demişti. Ali Karahasanoğlu yazdı: Yazıcıoğlu cinayetinde dikkat çeken detaylar

Gündem

“Namlusunu halka doğrultan tanka selam durmam” demişti. Ali Karahasanoğlu yazdı: Yazıcıoğlu cinayetinde dikkat çeken detaylar

CHP Milletvekilleri Yeni Parti’ye geçecek! Peki ya belediye başkanları? Ali Karahasanoğlu’ndan çarpıcı analiz
CHP Milletvekilleri Yeni Parti’ye geçecek! Peki ya belediye başkanları? Ali Karahasanoğlu’ndan çarpıcı analiz

Gündem

CHP Milletvekilleri Yeni Parti’ye geçecek! Peki ya belediye başkanları? Ali Karahasanoğlu’ndan çarpıcı analiz

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23