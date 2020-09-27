Yazıklar olsun! İslam ülkesinden Ermenistan'a askeri yardım

Bugün Dağlık Karabağ'ı işgal eden Ermeni güçleri Azerbaycan sınırlarında sivil yerleşim birimini saldırmıştı. Saldırıda 5 azeri şehit olurken, Azerbaycan ordusunun yaptığı misillemede çok sayıda Ermeni askeri öldürüldü. Azerbaycan Savunma Bakanlığı konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, işgal altındaki Dağlık Karabağ'da bulunan çok sayıda kritik yerin ele geçirildiğini açıklamıştı. Çatışmalar nedeniyle Azerbaycan'da seferberlik ilan edildi. Ermeni yönetimi de ülkede sıkıyönetim ve genel seferberlik kararı aldı. Ermenistan Haçlılardan yardım istemek için çeşitli temaslarda bulundu.

NATO ve ABD ise bölgedeki çatışmalara son verilmesi çağrısı yaptı.

İran'dan şaşırtan yardım

Dağlık Karabağ'da çatışmalar devam ederken İran rejiminin, Azerbaycan'a saldıran Ermenistan'a askeri yardım göndermeye devam ettiği iddia edildi.

İran'da yaşayan bir Azeri tarafından çekilen videoda askeri kamyonlar Ermenistan sınırına doğru giderken görüntüleniyor. Konuyla ilgili olarak İran'dan resmi bir açıklama gelmedi.