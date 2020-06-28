Yazıklar olsun! Ekrem'e resim için teşekkür eden Özkan, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in basın danışmanı çıktı

yeniakit.com.tr 2010 yılında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in basın danışmanlığını yapan Abdülkadir Özkan, İngiltere'nin başkenti Londra'da açık artırma ile satışa çıkarılan, İtalyan ressam Gentile Bellini tarafından çizilen Fatih Sultan Mehmet'in portresine vatandaşın 6 buçuk milyon TL'sini bastıran İBB'yi tebrik etti.

Özkan, sosyal medyadan "Sultan Fatih’i resmeden tablonun İBB sayesinde yeniden yurda dönmesi, Türkiye’ye kazandırılması amasız, fakatsız takdire şayan bir harekettir. Açık ve net: güzel hareket" ifadelerinde bulundu.

Haram olduğu belirtilen bir resim için, bir de para verilip alınmasına teşekkür eden Özkan, duyarlı Müslümanların tepkisini çekti.

Özkan'ın ayrıca Ahmet Davutoğlu döneminde de 'Başbakan Başdanışmanı' olduğu öğrenildi.

İslam, resim için ne diyor?

İslam'da ise, ister hürmet edilmek için, ister hakaret edilmek için olsun, ister büyük olsun, ister küçük olsun, ister insan ister hayvan resmi olsun, canlı resmi ve heykel yapmanın haram ve büyük günah olduğu bildiriliyor.

Hadis-i şeriflerde şöyle buyuruluyor:

(Canlı resmi yapana, kıyamette "Yaptığın resme can ver" diye azap olunur.) [Müslim]

(Dünyada [zaruretsiz] canlı resmi yapana, kıyamette bu resme can vermesi söylenerek azap edilir. Halbuki o, o resme can veremez.) [Nesai]

(Canlı resmi yapan, kıyamette en şiddetli azap görecektir.) [Buhari]

(Canlı resmi yaparak Allahü teâlânın yarattıklarına benzetmeye çalışanlar, kıyamette en şiddetli azaba uğrarlar.) [Buhari, Müslim]

(Ya Ali, putları, resimleri imha et.) [Müslim]

(Elinize geçen canlı resimlerini yırtıp, bozun.) [Müslim]

([Zaruretsiz] canlı resmi yapanların yeri cehennemdir. Ahirette yapılan resimlere can verilecek, o resmi yapanlara cehennemde azap edecektir.) [Buhari, Müslim]

Resulullah, canlı resmi yapanları lanetledi. [Buhari]