  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hülya Koçyiğit, “Yazıklar olsun” diyerek tepki gösterdi! Böyle rest çekti! Konuş abla, konuş

Exxen çökmüştü! Son maçta sınıfta kalan Acun Ilıcalı'dan flaş karar

İsrail’e en kallavi tepki, hiç beklenmedik isimden geldi! Şarkıcı Cenk Eren’in o sözlerini duyan, “Sen ne kral bir adammışsın” dedi

Yumruk girişimi ve hakaretler! CHP’li vekiller birbirine girdi!

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 42 terörist daha sarı torbada

Hukuk fakültesi okuyacaklar dikkat! Puanlar yükseltilip, kontenjanlar azaltılacak

Şarkıcı Linet’ten görülmemiş alçaklık! Siyonist haydutları böyle savundu! Hadi o zaman yallah İsrail’e

Birbirlerine neler demişler neler! CHP’deki kavga Whatsapp’ta

Elektriğe aileler artık para ödemeyecek! Bölgeden dev GES projesi için flaş karar: 42 bin lirası hibe edildi!

Maskara mahlûku görün! Tam bir kepazelik
Gündem Yazıklar olsun! Boş arazide bebek cesedi...
Gündem

Yazıklar olsun! Boş arazide bebek cesedi...

Yeniakit Publisher
2023-10-19 15:50:00 - 2023-10-19 16:34:15
Yazıklar olsun! Boş arazide bebek cesedi...

Kırşehir'de boş arazide yayılan kötü kokudan rahatsız olan vatandaşların ihbarıyla araştırma yapan ekipler, bebek cesediyle karşılaştı.

Olayın ardından geniş çaplı araştırma başlatan polis ekipleri, yaklaşık 120 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucu 2 şüpheliyi yakaladı.

Kayabaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, çevrede bulunan vatandaşlar, bölgede artan kötü koku nedeniyle yetkililere ihbarda bulundu.

120 saat kamera kaydı izlendi, 2 şüpheli yakalandı!

İhbar üzerine çalışma yapan polis ekipleri; boş arazide bebek cesediyle karşılaştı. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Yaklaşık 120 saat kamera takibi yapan polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Otopsi işlemleri tamamlanan bebeğin cenazesi ise Bağbaşı Mahallesi'nde yer alan kimsesizler mezarlığına defnedildi.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çöpe atılmış bebek cesedi bulundu
Çöpe atılmış bebek cesedi bulundu

Yerel

Çöpe atılmış bebek cesedi bulundu

İstanbul'da kan donduran olay! Çöpte parçalanarak poşete koyulmuş bebek cesedi bulundu
İstanbul'da kan donduran olay! Çöpte parçalanarak poşete koyulmuş bebek cesedi bulundu

Yerel

İstanbul'da kan donduran olay! Çöpte parçalanarak poşete koyulmuş bebek cesedi bulundu

2 aylık bebek cesedinin bulunduğu evi yaktılar!
2 aylık bebek cesedinin bulunduğu evi yaktılar!

Gündem

2 aylık bebek cesedinin bulunduğu evi yaktılar!

Karabük'te korkunç olay! Yürüyen merdivenin altında bebek cesedi bulundu! Annenin şu rezil ifadesine bakın
Karabük'te korkunç olay! Yürüyen merdivenin altında bebek cesedi bulundu! Annenin şu rezil ifadesine bakın

Gündem

Karabük'te korkunç olay! Yürüyen merdivenin altında bebek cesedi bulundu! Annenin şu rezil ifadesine bakın

Erzurum'da çöp konteynerinde bebek cesedi!
Erzurum'da çöp konteynerinde bebek cesedi!

Gündem

Erzurum'da çöp konteynerinde bebek cesedi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23