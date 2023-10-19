Yazıklar olsun! Boş arazide bebek cesedi...
Kırşehir'de boş arazide yayılan kötü kokudan rahatsız olan vatandaşların ihbarıyla araştırma yapan ekipler, bebek cesediyle karşılaştı.
Olayın ardından geniş çaplı araştırma başlatan polis ekipleri, yaklaşık 120 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucu 2 şüpheliyi yakaladı.
Kayabaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, çevrede bulunan vatandaşlar, bölgede artan kötü koku nedeniyle yetkililere ihbarda bulundu.
120 saat kamera kaydı izlendi, 2 şüpheli yakalandı!
İhbar üzerine çalışma yapan polis ekipleri; boş arazide bebek cesediyle karşılaştı. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Yaklaşık 120 saat kamera takibi yapan polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Otopsi işlemleri tamamlanan bebeğin cenazesi ise Bağbaşı Mahallesi'nde yer alan kimsesizler mezarlığına defnedildi.
Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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