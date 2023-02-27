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Gündem Yazık, vallahi de billahi de yazık! Sakarya'da facia
Gündem

Yazık, vallahi de billahi de yazık! Sakarya'da facia

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bulunan bungalov evde çıkan yangında iki kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 22 ve 21 yaşındaki iki gencin hafta sonu tatili için bungalova geldikleri öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-27 14:00:00 -
Yazık, vallahi de billahi de yazık! Sakarya'da facia

 

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bulunan bungalov evde çıkan yangında iki kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 22 ve 21 yaşındaki iki gencin hafta sonu tatili için bungalova geldikleri öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde Sapanca ilçesinde bungalov evde meydana geldi. Henüz bilinemeyen bir sebepten dolayı evde yangın çıktı.Bungalovun ahşap yapısını saran alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. 

Hafta sonu tatili için geldikleri öğrenilen 22 yaşındaki Doğukan Kaya ve 21 yaşındaki Aleyna Songül Kara çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti. 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yangınla alakalı inceleme başlatıldı.

 

 

 

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