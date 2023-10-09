Yazık! Ensonhaber Bülent Arınç ile birlikte Filistin'in meşru müdafaasını hedef aldı
TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'ın Hamas'ın meşru müdafaasına destek ensonhaber'den geldi.
Ensonhaber yayınına katılan Bülent Arınç, Hamas'ı, Filistinli Müslümanların silahlı direnişini aşağılayıp, küçümsemeyi sürdürdü.
En sonhaber adlı internet sitesi de Bülent Arınç'ın Filistin'i hedef aldığı sözlerini, "Muhafazakar çevrede Hamas'a ayar verme cesareti gösteren tek isim canlı yayınımıza katıldı" ifadeleriyle güzelledi.
Arınç'ın tepki çeken sözleri!
Bülent Arınç, tepki çeken açıklamasında, Hamas'ı siyonistlerle sulh sağlamaya yanaşmamakla suçlayıp, militanlıkla itham etmişti.
Filistin'e yapılan yardımları bir Müslümana yakışmayacak şekilde başa kakan Arınç, "Biz size yarım etmesek aç kalırsınız" şeklinde çirkin ifadeler kullanmıştı.
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Arınç öte yandan Hamas'ın meşru müdafaasını hedef alıp, Filistinlileri adeta İsrail'in kölesi olmaya davet etmişti. Arınç, Hamas'ın attığı füzelerin İsrail'e sinek vızıltısı gibi geldiğini söyleyerek aşağılayıcı ifadeler kullanmıştı.
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