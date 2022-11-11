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Gündem Yazıdaki detaya dikkat! Ekrem'den tabela belediyeciliği
Gündem

Yazıdaki detaya dikkat! Ekrem'den tabela belediyeciliği

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB, Bağcılar'da bulunan Üçyüzlü metro istasyonunun çıkışındaki yürüyen merdivenlerin bakımlarını hala bitiremedi. Onarım tabelasında "7 Kasım'a kadar kapalı olacak" yazan merdivenlerin hala kullanıma kapalı olması vatandaşların tepkisini çekti.

Yeniakit Publisher
2022-11-11 13:21:00 -
Yazıdaki detaya dikkat! Ekrem'den tabela belediyeciliği

'Her şey çok güzel olacak' yalanıyla İstanbulluları kandıran CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun idaresindeki İBB, mega kent için adeta kabus oldu.

Ekrem'den tabela belediyeciliği

İBB, geçtiğimiz aylarda bakımsızlıktan müzik sesi gibi sesler çıkaran Bağcılar'da bulunan Üçyüzlü metro istasyonunun çıkışındaki yürüyen merdivenlerin bakımlarını hala bitiremedi. 

Onarım tabelasında "7 Kasım'a kadar kapalı olacak" yazan merdivenlerin hala kullanıma kapalı olması vatandaşların tepkisini çekti.

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