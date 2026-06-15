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Gündem Yazıcıoğlu'nun şüpheli ölümü sil baştan! 20 torba dosya Ankara'da
Gündem

Yazıcıoğlu'nun şüpheli ölümü sil baştan! 20 torba dosya Ankara'da

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Yazıcıoğlu'nun şüpheli ölümü sil baştan! 20 torba dosya Ankara'da

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhsin Yazıcıoğlu Soruşturmasına ait 20 adet bez torbaya konulmuş 190 klasör ve 1 karton kutu içerisinde soruşturma dosyasısını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi; 2026/140958 esas no ile soruşturmaya kaydı yapıldı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki dava arkadaşlarının sinsi bir tertiple şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, okyanus ötesi ve içerideki maşalarını tir tir titretecek tarihi bir adım atıldı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, yıllardır gizemini koruyan ve üzerinin örtülmesine müsaade edilmeyen Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına ait tam 20 adet bez torbaya konulmuş 190 klasör ile 1 karton kutu dolusu gizemli arşivi, davanın kalbine, yani Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk etti.

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