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Gündem Yazıcıoğlu’nun oğlu babasının ruhunu incitti
Gündem

Yazıcıoğlu’nun oğlu babasının ruhunu incitti

Masanın altına gizlediği karanlık odakların desteğiyle iktidar rüyaları gören CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden BBP’nin Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcoğlu’nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu’na itiraz geldi..

Yeniakit Publisher
2022-10-03 11:55:00 -
Yazıcıoğlu’nun oğlu babasının ruhunu incitti

HABER MERKEZİ

Babasının ölümündeki şüphelerle ilgili Kılıçdaroğlu’na dosya veren oğul Yazıcıoğlu’na eleştiride bulunan Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, şunları ifade etti: “Eline dosyayı teslim ettiğiniz adamlar babanız şehit olduğunda 80 öncesi yılların intikamını hatırlarcasına çok mutlu olmuşlardı; ama siz o adamların kapısını çalabiliyorsunuz. Burası özgür bir ülke, istediğiniz kapıyı çalabilirsiniz. Ama siz o kişinin oğlusunuz sayın kişi.”

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