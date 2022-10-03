Yazıcıoğlu’nun oğlu babasının ruhunu incitti

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Babasının ölümündeki şüphelerle ilgili Kılıçdaroğlu’na dosya veren oğul Yazıcıoğlu’na eleştiride bulunan Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, şunları ifade etti: “Eline dosyayı teslim ettiğiniz adamlar babanız şehit olduğunda 80 öncesi yılların intikamını hatırlarcasına çok mutlu olmuşlardı; ama siz o adamların kapısını çalabiliyorsunuz. Burası özgür bir ülke, istediğiniz kapıyı çalabilirsiniz. Ama siz o kişinin oğlusunuz sayın kişi.”