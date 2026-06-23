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Bir ülke daha pes etti: Dünya Kupası'na veda eden 4. takım belli oldu!

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Bir ülke daha pes etti: Dünya Kupası'na veda eden 4. takım belli oldu!

2026 Dünya Kupası'nda 3. maçlar öncesi veda eden takımlar belli olmaya başladı. İşte turnuvaya veda eden takımlar...

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#1
Foto - Bir ülke daha pes etti: Dünya Kupası'na veda eden 4. takım belli oldu!

J Grubu ikinci mücadelesinde Cezayir'le karşılaşan Ürdün, mücadeleden 2-1 mağlup ayrılarak 2026 Dünya Kupası'na veda eden 4. takım oldu.

#2
Foto - Bir ülke daha pes etti: Dünya Kupası'na veda eden 4. takım belli oldu!

İşte 2026 Dünya Kupası'na veda eden takımlar...

#3
Foto - Bir ülke daha pes etti: Dünya Kupası'na veda eden 4. takım belli oldu!

* HAİTİ

#4
Foto - Bir ülke daha pes etti: Dünya Kupası'na veda eden 4. takım belli oldu!

* TÜRKİYE

#5
Foto - Bir ülke daha pes etti: Dünya Kupası'na veda eden 4. takım belli oldu!

* TUNUS

#6
Foto - Bir ülke daha pes etti: Dünya Kupası'na veda eden 4. takım belli oldu!

* ÜRDÜN/ kaynak: haber7

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Yorumlar

Elenen a milli takım Türk milli takımı değil

Biz elenmedik Türk milli takımı gitmedi zaten...Elenen a milli takım..
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