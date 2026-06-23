Bir ülke daha pes etti: Dünya Kupası'na veda eden 4. takım belli oldu!
2026 Dünya Kupası'nda 3. maçlar öncesi veda eden takımlar belli olmaya başladı. İşte turnuvaya veda eden takımlar...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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2026 Dünya Kupası'nda 3. maçlar öncesi veda eden takımlar belli olmaya başladı. İşte turnuvaya veda eden takımlar...
J Grubu ikinci mücadelesinde Cezayir'le karşılaşan Ürdün, mücadeleden 2-1 mağlup ayrılarak 2026 Dünya Kupası'na veda eden 4. takım oldu.
İşte 2026 Dünya Kupası'na veda eden takımlar...
* HAİTİ
* TÜRKİYE
* TUNUS
* ÜRDÜN/ kaynak: haber7
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