Yazıcıoğlu müzesi Ağustos ayında açılacak

Sivas Valisi Salih Ayhan, Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun müzeye dönüştürülen evinde incelemelerde bulundu.

Sivas Valisi Salih Ayhan Muhsin Yazıcıoğlu’nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ile birlikte Yazıcıoğlu’nun müzeye dönüştürülen evinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Ayhan, manevi değeri olan çok anlamlı bir projenin yerinde takibini yaptıklarını ve hangi aşamada olduğunun takip edildiğini söyledi. Salih Ayhan, Yazıcıoğlu’nun hatıralarını yaşatacaklarını belirterek , "Hakikaten bu olaya çok boyutlu bakmak gerekir. Bir defa Rabbim bizlere böyle vatan-millet sevdalısı büyükler nasip eylemiş. Onun Türk-İslam sevdasından, büyük hayallerinden gençlerimiz ilham alsın diye böyle bir hizmet nasip oldu bizlere. Böyle bir şahsiyetin anıları, düşünceleri ve yaşanmışlığı ilham verecektir. Dolayısıyla rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun doğduğu ev olan, ülke sevdasına sevdalar kattığı, sınırları zorlayan büyük hayaller kurduğu, doğduğu topraklara bizler de hizmet edebilmek, onun doğduğu yeri, anılarını gelecek kuşaklara aktarabilmek için bir çalışma başlattık" şeklinde konuştu. Müzenin ağustos ayında hizmete açılacağını ifade eden Vali Ayhan, "Çok şanslı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Herkesin buraya bir katkısı var herkes de çok şanslı hissettin ki böyle bir dava adamının doğduğu yere hizmet ediyoruz ve gelecek kuşaklara bu temiz ruhu, milli düşüncelerini ve yaşam tarzını aktarmak nasip oldu. Bina iyi bir noktaya geldi. Bahçe açılıyor, önündeki evin kamulaştırılması biraz daha anlam kattı. Bu anlamda akrabalarına da teşekkür ediyoruz. İnşallah Ağustos ayı içerisinde de buranın güzel bir şekilde, herkesi kucaklayacak şekilde açılışını gerçekleştireceğiz" dedi.

"Yazıcıoğlu ailesine teşekkür ediyorum"

Müzenin açılmasında destek olan rahmetli Yazıcıoğlu’nun ailesine teşekkür eden Vali Ayhan, bu süreçte ailenin olağanüstü bir desteklerinin olduğunu belirtti. Vali Salih Ayhan, şöyle devam etti:

“Bu işin artık kendilerine aştığını, bunun Türk-İslam meselesi ve bir ülke meselesi olduğu düşüncesiyle, yaklaşmalarından dolayı ve bize desteklerinden dolayı kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah burası herkesin istifade ettiği, heyecanla gezip görmeyi arzu ettiği güzel bir mekan olacak. Bunun heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Birçok işimiz var birçok çalışmamız var. Tarımdan sanayiye, eğitimden kültüre ama bu iş başka bir iş. Bu iş bir gönül işi. Hep birlikte nihayetlendirmeyi nasip etsin diyorum. Güzel bir eser bırakacağız ve güzel bir hayırlı iş yapacağız. İl Özel İdaremize, emeği geçen herkese ve yüklenici firmaya teşekkür ediyorum."