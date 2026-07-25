Kerem Demirbay kıyasladı: İşte Türkiye ve Almanya liginin farkları
Kasımpaşa'nın tecrübeli orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, Türkiye'de futbol oynamanın Bundesliga'ya göre daha zor olduğunu söyledi. Demirbay, "Buradaki dinamikler çok farklı. İyi oynarsan göklere çıkarıyorlar, kötü oynarsan yerin dibine sokuyorlar" ifadelerini kullandı. Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını Kayseri’de bin 850 rakımlı Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde gerçekleştiriyor. İstanbul ekibinin 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, Kayseri kampında Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.