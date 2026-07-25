Kerem Demirbay kıyasladı: İşte Türkiye ve Almanya liginin farkları

‘KÖTÜ OYNUYORSUN YERİN DİBİNE SOKUYORLAR’ Uzun yıllar forma giydiği Almanya Bundesliga ve Süper Lig’i de kıyaslayan Kerem Demirbay, “Bundesliga’da oynamak benim için daha kolay. Türkiye’de oynamak kolay değil. Bunu herkes bilir. Çünkü Türkiye çok zor bir lig. Türkiye’de inanılmaz kaliteli oyuncular var. İnanılmaz isimler var. Türkiye’de şöyle bir şey de var; medya var. Herkese saygım sonsuz ama buradaki dinamikler çok farklı. Bugün iyi oynuyorsun, 2 sene seni taşıyor. Kötü oynuyorsun ama en değerli oyuncusun. İyi oynamıyorsun yerin dibine sokuluyorsun. Türkiye böyle bir dinamiklere sahip. Almanya’da öyle değildi. Bu iyi bir şey ama kötü de olabilir. Bu olay iki taraflı gidebilir. O yüzden burada futbol oynamak kolay değil. Kesinlikle de kolay bir ligde oynadığımı düşünmüyorum. Çok zor bir lig. Büyük isimler geldi, gitti ama birçoğu burada bir şey yapamadan gitti. Medya birçoğu için ‘Türkiye’de oynayacak kaliteye sahip değil’ dedi” ifadelerini kullandı.