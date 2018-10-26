Yazıcı: Bahçeli cumhur ittifakı konusunda duyarlılığını gösterdi

ANKARA

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları cevapladı, değerlendirmelerde bulundu.

Cumhur İttifakı'nı ve yerel seçim ittifakını hep ayrı tuttuklarını belirten Yazıcı, “Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin pratiğinin, teamül hukukunun, siyasal kültürünün oluşması için gerek Mecliste, gerekse Meclis dışında bu birlikteliği sürdürme konusunda büyük bir özen içindeler" dedi.

MHP ve AK Parti'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin pratiğinin, teamül hukukunun, siyasal kültürünün oluşması için gerek Mecliste, gerekse Meclis dışında bu birlikteliği sürdürme konusunda büyük bir özen içinde olduğunu dile getiren Yazıcı, "Bunun somut bir örneğini de dün gördük, dün yaşadık. Yani Mecliste işte 'erken emeklilik' diye bir araştırma önergesi yaşadık ve Sayın Bahçeli orada hemen tavrını koymuştur, müdahalesini çok radikal bir biçimde kendi partisi içinde gerçekleştirmiştir. Bu da son Cumhurbaşkanımızla yapılan konuşmada da değerlendirilen konulardan bir tanesidir" diye konuştu.