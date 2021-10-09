Yazı İşleri Müdürümüz Mehmet Duvarbaşı’nın kayınpederi Mustafa Kayabaşı Hakk’a yürüdü

Uzun zamandır tedavi gören ve kısa bir süre önce sağlığına kavuşarak taburcu olan 67 yaşındaki Kayabaşı’nın kalp krizi nedeniyle ruhunu Rahman’a teslim ettiği öğrenildi. Önceki gün evinde kalp krizi geçiren Mustafa Kayabaşı’nın Giresun Çamoluk Devlet Hastanesi’nde ilk müdahalenin yapıldığı daha sonra farklı bir hastaneye sevkinin gerçekleştirildiği öğrenildi. Doktorların bütün müdahalesine rağmen kurtarılamayan Kayabaşı, bölge halkının çok sevdiği ve saydığı simalar arasında yer alıyordu. Mustafa Kayabaşı’nın naaşının bugün Çamoluk ilçesine bağlı Yeniköy Camii’nde öğlen namazına müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrası ebedi istirahatgahına defnedileceği bildirildi.